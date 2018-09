Las ITV deben comprobar los sistemas de control de emisiones desde hoy Un vehículo pasando la ITV. / Jordi Alemany La lectura E-OBD constituye una prueba complementaria a las convencionales de gases de emisión/opacidad EUROPA PRESS Madrid Lunes, 10 septiembre 2018, 13:19

Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) tienen la obligación desde este lunes 10 de septiembre de trabajar con los nuevos dispositivos de lectura OBD, que comprobarán el funcionamiento de los sistemas de control de emisiones (E-OBD).

La lectura E-OBD, un protocolo que se aplicará a coches fabricados a partir de 2006 (vehículos ligeros Euro 5 y Euro 6 y vehículos pesados Euro VI), constituye una prueba complementaria (no sustituye) a las convencionales de gases de emisión/opacidad, que se seguirán realizando pero adaptándolas a las nuevas tecnologías. En el caso de ser rechazado el vehículo por defectos en la lectura de la centralita E-OBD, no será necesaria la realización del test de emisiones.

«La entrada en vigor de esta medida supone un paso más en la implantación de las medidas recogidas en el Real Decreto 920/2017, con el claro propósito de hacer de la carretera un lugar más seguro. Tanto los elementos mecánicos del vehículo como aquellos relacionados con el medio ambiente serán controlados con mayor facilidad, contribuyendo a disminuir el número de accidentes y favoreciendo un menor impacto ambiental», señaló el director de Expansión de TÜV Rheinland España, Rodrigo Radovan.

Por su parte, AECA-ITV subraya que la lectura E-OBD no es un nuevo sistema de control de emisiones ni se van a medir nuevos contaminantes, sino que a través del OBD se va a comprobar que el sistema de control de emisiones que incorporan los vehículos no presenta errores ni averías. También se comprobará que no ha sido manipulado ni presenta desconexiones o desmontajes fraudulentos.

«La lectura del OBD es un complemento a las tradicionales pruebas de control de emisiones, pero no las sustituye», recalca el presidente de AECA-ITV, Luis Ángel Gutiérrez.

Este es un «primer paso» para que en un futuro «no muy lejano» en la ITV se inspeccionen también los sistemas de seguridad activa y pasiva controlados electrónicamente. La comprobación a través del OBD de sistemas tales como el control de estabilidad, el antibloqueo de frenos, los airbags, el sistema de alumbrado y señalización, los pretensores de los cinturones de seguridad, el kilometraje... se hará realidad cuando el Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones de ITV así lo establezca. «De momento no hay fecha para ello», señala la asociación.

El Real Decreto que regulará en España la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en los próximos años entró en vigor el pasado mes de mayo, aunque no ha sido hasta el actual mes de septiembre cuando lo ha hecho otros de los principales cambios: la posibilidad de repetir en otra estación si se suspende.

Los conductores pueden ahora pasar la revisión antes de la fecha prevista hasta con 30 días de antelación, siempre que dicho adelanto no supere el mes, al tiempo que las segundas inspecciones pueden realizarse en cualquier estación (siempre que se disponga de los datos de los defectos de la primera), según explica la compañía TÜV Rheinland, que cuenta con 25 ITV en España.

Al mismo tiempo, en cuanto a la revisión del kilometraje, las estaciones de ITV continuarán anotándolo y deberán comprobar además que no exista una evidente manipulación del cuentakilómetros, o que no se encuentre claramente fuera de servicio.

