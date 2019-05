¿Qué debe incluir un tique y cuál es su función? La mayoría de tickets de compra son térmicos y contienen un disruptor endocrino - La denominada factura simplificada se erige en la prueba tanto de la adquisición como de los plazos de garantía DV Miércoles, 15 mayo 2019, 07:29

Conservar los tiques de compra es fundamental a la hora de reclamar derechos, como la garantía, devolución o reclamación en relación a un producto. Los tiques -denominados factura simplicada desde el año 2012- se utilizan cuando el importe de la operación no supere los 400 euros y deben incluir los siguientes elementos: fecha de expedición, nombre o razón social y NIF del vendedor, descripción del servicio prestado o de los bienes entregados, tipo impositivo aplicado (o IVA incluido) y el importe total a pagar. Asimismo, las condiciones de devolución, plazos o entrega de vales vienen findicadas generalmente en el tique de compra.

Así, el tique o factura simplificada se erige en la prueba tanto de la compra como de los plazos de garantía. Los expertos de Legálitas recuerdan que en los establecimientos ya no entregan documentos de garantía sellados ya que no son necesarios, basta con guardar el tique. «Dispone la ley que para hacer valer la garantía de un producto basta aportar el justificante de compra, que bien puede ser una factura o factura simplificada, tal y como se desprende de un artículo de Legálitas sobre derechos del consumidor.En caso de que se pierda este justificante de compra, los abogados de Legálitas instan a acreditarlo con el cargo bancario de la adquisición en caso de que la operación se abonara con tarjeta de crédito. «Si la compra fue financiada será más fácil aportando el correspondiente contrato de financiación», reza dicho artículo.

A la hora de devolver un artículo, el tique de compra también se convierte en un documento imprescindible. Los comercios no están obligados a devolver el dinero o a reemplazar el producto a no ser que presente algún defecto o cuando la compra se haya realizado a distancia. No obstante, la gran mayoría de tiendas permiten hoy en día el reembolso a cambio del dinero o de otro producto.

Además, si el producto tiene una tara, es fundamental tener el tique para exigir su reemplazo por otro en perfecto estado o la reparación del producto.

Por otro lado, la ley establece que estas facturas simplicadas deben poder ser expedidas tanto en papel como en formato digital, siempre y cuando integren los elementos anteriormente citados.