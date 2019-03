«Yo he dado el salto social, pero tengo conciencia de pobre» El actor, el lunes, en la cena del premio Fotogramas de Plata. / EFE Antonio de la Torre, Actor I. B. Domingo, 3 marzo 2019, 08:27

Recuerda a su madre, «casi analfabeta, yendo a una escuela de adultos para aprender algo, y a mi padre, que con 3 años quedó huérfano del suyo y con 12 empezó a trabajar. Yo ya viví otra cosa porque mi familia se enganchó al desarrollismo y empezó a ir un poco mejor. Así que no he padecido esa pobreza, pero sí mi madre. He dado el salto social con respecto a ella, que contaba con humor cómo tenían una batata y la partían en rodajas para repartir o cómo la cena de Nochebuena era un huevo frito, algo excepcional. Su propia madre tuvo diez hijos y a adultos solo llegaron cinco».

Rememora el actor los testimonios de la guerra, a su abuelo materno, «un anarquista al que fueron a buscar los nacionales y cuando les informaron de que ya había muerto, les dijeron 'Ha tenido suerte'». Y al paterno, que colaboró en la construcción de un puente en Zamora que se convirtió en lugar de peregrinación de su familia... «Esas son las historias que me han contado, aunque llegaran a una mesa con comida. En mi casa la comida era un tema, teníamos la nevera llena como en todas los hogares donde se ha pasado hambre». Y en medio de aquello, la solidaridad «que ha permitido a las generaciones sobrellevar la pobreza... Hago una reivindicación del estado de bienestar, de la sanidad y la educación pública. Y eso que, aunque no sea Cayetano de Alba, he dado un salto y soy un actor de los pocos que pueden vivir bien de esto».

Dice que de niño tuvo lo justo -«tres pantalones sin marcas, ni siquiera de pirateo»- y la conciencia de que los vecinos estaban en un nivel superior, aunque luego su padre despegara y pudiera comprar un apartamento en la playa. Estudió en la escuela pública, y al ver a los niños que iban con uniforme a la privada, le decía a su padre que le apuntara «a esos colegios... De niño no entiendes, porque no se hablaba, veníamos del franquismo donde todo se silenciaba». Reflexionando sobre cómo el ambiente en el que uno crece influye en las propias aspiraciones, clama contra «la gran mentira del liberalismo que supone que todo depende de tu voluntad, de que te esfuerces, y eso que yo creo en la voluntad, pero en esos círculos de la riqueza, los ricos llevan al cole a sus hijos ricos que se juntan con otros ricos para terminar mandando a mis hijos, que van a colegio público. Ese es el gran cáncer de la democracia, privilegiar los contactos frente a los méritos, conceder plazas a dedo y dar títulos que no se merecen».

Acaba de encarnar al expresidente uruguayo José Múgica: «Y hace reflexiones como que tiene el sueño de que este individualismo tan loco sea una desviación, y que si logramos que esto se meta en las cabezas de la mayoría pues igual se puede cambiar algo, porque la única revolución posible es pacífica y de valores. Igual sí hacen falta generaciones para escalar, pero hay que empezar a cambiar la mentalidad ya». Manda un mensaje «a los ricos o los que quieren serlo: Cuando compras una cosa no la compras con dinero, dice Múgica, sino con el tiempo que invertiste en ganar ese dinero, y el tiempo es precisamente lo único que no puede comprar el capitalismo».