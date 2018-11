El curioso ejercicio para que un ucraniano aprenda español

Para los escépticos que no creéis que sea real, aquí Alyona (la dueña del susodicho) ayer de noche cuando descubrimos el ejercicio. La chavala queda graciosísima todo sea dicho; el libro no os lo puedo enseñar aún porque la chiquilla no está en casa pero volverá. pic.twitter.com/SX0UIXjqHs