Hace dos siglos, Charles Dickens era un niño perteneciente a una familia de clase media. Bien, teniendo en cuenta lo difícil que podía ser la vida en la Inglaterra previctoriana. Pero su padre, un oficinista de la Armada bastante manirroto y aficionado al juego, acabó en la cárcel por las deudas y hasta allí lo acompañó su familia (entonces podían vivir juntos en la celda), a excepción del pobre Charles, al que con 12 años condenaron a trabajar diez horas diarias en una fábrica de betún, ganando los chelines con los que debía pagar cama, comida y contribuir a la supervivencia familiar. Y aunque una pequeña herencia alivió este panorama, sus progenitores consideraron que debía seguir pegando etiquetas en los botes de crema para zapatos. Años más tarde, cargaba sus novelas de corrosiva crítica social, denunciando el trabajo infantil y la paupérrima existencia proletaria en varios libros; en 'David Copperfield', un espejo de su propia vida, escribió: «Yo no recibía ningún consejo, ningún apoyo, ningún estímulo, ningún consuelo, ninguna asistencia de ningún tipo, de nadie que me pudiera recordar...». Un niño solo, encerrado en la parte más baja de la sociedad y sin ayuda para escapar.

Dos siglos después, no existe el trabajo infantil en nuestro país y, en principio, los críos no deberían sentirse como se expresaba el personaje de Dickens, pero estamos lejos aún de que todos ellos tengan las mismas oportunidades, de que cualquier niño que nace pueda llegar a lo que aspire, igual que los demás, de que los que duermen en la cuna más humilde puedan ofrecer una mejor a sus propios hijos. El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), titulado '¿Un ascensor social descompuesto? Cómo promover la movilidad', habla de las generaciones que hacen falta en el mundo para dejar atrás la pobreza y escalar hasta una posición que proporcione el nivel promedio de ingresos. En España se necesitan cuatro, frente a las tres de los países nórdicos, las seis de Francia y Alemania, y las once de Colombia.

Ana Llena-Nozal, una de las responsables del estudio -elaborado con encuestas sobre el nivel de ingresos de hijos y las características socioeconómicas de los padres-, explica las consecuencias negativas de la escasa movilidad social: «Primero, puede erosionar los fundamentos del crecimiento económico al limitar las oportunidades educativas y de trabajo de jóvenes desfavorecidos. Segundo, la falta de perspectivas reduce la participación democrática y la confianza en las instituciones de gobierno. Tercero, en sociedades con poca movilidad existe un mayor riesgo de exclusión y conflicto social. Y, finalmente, todo esto afecta a la satisfacción y el bienestar de los individuos».

Y en medio, los niños, que acaban siendo, como Dickens, herederos de la mala o buena fortuna de sus padres, un vaticinio que se concreta en un informe de Cáritas de hace dos años que abocaba al 80% de los críos pobres a seguir siéndolo de adultos, y fundamentado en más datos de la OCDE: el 72% de las familias pertenecientes al estrato más adinerado perpetúan, generación tras generación, su estatus. Un ascensor averiado, parado. «Aunque no significa que no funcione -explica Ildefonso Marqués, sociólogo de la Universidad de Sevilla-, sino que los flujos de cambio social no están creciendo como hasta ahora en nuestro país. Desde los años 60 hasta finales del siglo pasado, cada vez más gente de clase obrera accedía a la clase media, y esto iba aumentando con cada generación y daba expectativas muy positivas de tu futuro a través de tu educación. Actualmente, hemos llegado a una estabilidad en las tasas de movilidad y esto implica un compartimento estanco: Mira, aquí no hay más cambio social, te vas a quedar como estás. Si vienes de clase obrera puedes tener suerte o no, cuando anteriormente pensabas que la ibas a tener». Esto se produce en parte porque el título educativo no asegura un empleo cualificado, «porque hay más titulados y porque el empleo cualificado no crece y eso crea un problema gordo y complejo».

El 'efecto techo'

Ayuda a entender el alcance de estos datos Xavier Martínez-Celorrio, profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona: «La situación es peor en Francia o Alemania, donde los más pobres necesitan hasta 6 generaciones para llegar a clase media, y España está mejor que el promedio de la OCDE (4,5) y cerca de Noruega, Finlandia y Suecia (3). En cambio, puntúa peor en movilidad de trayectoria de un mismo individuo a lo largo de la vida, no en comparación a sus padres. Dentro del 20% más pobre, el 64% queda atrapado ahí toda su vida, más que la media de la OCDE (57%). Se explica por el mayor abandono de los estudios, la menor resiliencia educativa fruto de la segregación escolar, la elevada pobreza infantil y la falta de una apuesta pública por la formación profesional y una post-secundaria más modular y flexible».

Otra vez el peso de la cuna. Llena-Nozal explica que aunque la OCDE no ha investigado exactamente el impacto de la conciencia social sobre la movilidad, sí ha analizado el de la mentalidad sobre los resultados educativos: «Los niños de un nivel socio-educativo desfavorecido suelen tener peores resultados en PISA, aunque hay algunos que destacan y esto tiene que ver con el sistema educativo en parte, pero también influye la motivación, la confianza en sus capacidades y el tener un bajo estrés con respecto a los exámenes». Solo hay que imaginar a un crío que debe estudiar con demasiados hermanos concentrados en pocos metros cuadrados y unos padres agobiados por una situación de paro.

Marqués recuerda que la pobreza infantil genera «un daño terrible en las aspiraciones y en la cognición» y aconseja atacar ahí para detener el círculo de desigualdad. Confía sobre todo en la educación preescolar: «Los alumnos llegan a Primaria con una serie de handicaps que la enseñanza infantil puede revertir; en los países nórdicos es pública para todos porque garantiza la igualdad, porque hay niños que llegan a primero casi sabiendo leer y escribir mientras que otros ni comprenden al profesor».

Recomienda que la inversión pública se centre en ese aprendizaje de los primeros años de vida, para paliar el 'efecto techo', que la falta de educación de los padres limite las expectativas de los hijos: «Si eres periodista y tu padre también, conoces las reglas del juego y puedes hacer una inversión que conlleve ciertos riesgos porque sabes cómo funciona el mundo, pero cuando tienes un desconocimiento no puedes arriesgarte: si tu padre está en paro, aunque tengas beca, quieres trabajar para ayudar». Lo llaman el coste de oportunidad, lo que se deja de ganar por estar estudiando, «y es mucho mayor para un niño de clase obrera que para el hijo de unos médicos que puede repetir, tripetir o sacarse la carrera con 30 años». Alerta contra el discurso de que el esfuerzo todo lo compensa, «como Trump, un hijo de millonarios que defiende al hombre hecho a sí mismo ¡y que se pone como ejemplo!».

El 'descensor' social

Martínez-Celorrio pone el acento no solo en la democratización de una educación pública y gratuita desde los 0 a los 25 años, como en Finlandia, sino en el grado en que las relaciones sociales son más o menos igualitarias. «Más en los países escandinavos pero mucho menos en los países latinos por la debilidad de sus estados del bienestar y la precarización consentida por la clase empresarial que elude el nivel de justicia fiscal que le toca». Argumenta que no se puede delegar la igualdad de oportunidades sólo a la escuela, «dejando intocables otras esferas institucionales determinantes del nivel de pobreza y desigualdad que genera nuestra economía, el mercado de trabajo, el modelo fiscal y los precios abusivos de la vivienda».

El experto alerta de que el 'descensor' también funciona, sobre todo en épocas depresivas y de crisis: «Los hijos de familias acomodadas están mejor protegidos, pero no exentos de riesgo, sobre todo si van mal en los estudios. En Cataluña, un 12% de los hijos de familias superiores con dobles ingresos no han ido más allá de la ESO y han seguido trayectorias caóticas y precarias. Aunque la 'dominancia del origen' funciona: a igual nivel educativo entre distintas clases, el logro profesional y salarial de los hijos de familias acomodadas es mayor». En cualquier caso, apuesta por potenciar un «enfoque de capacidades y empoderamiento que supere todo estigma y fatalismo por haber nacido pobre». Ya lo dijo Dickens: «Hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños. Pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes».