El cultivo que podría desaparecer de Euskadi tras siglos de historia: «Los ingleses ya no quieren nuestra remolacha» Los agricultores de Álava alertan de la posibilidad del fin de los cultivos de remolacha tras las últimas decisiones de Azucarera

Imagen de archivo de camiones entrando con remolachas en la planta de Azucarera de Miranda de Ebro.

J.M. Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:22

La Unión Agroganadera de Álava ha alertado de la posibilidad de que desaparezca el cultivo de remolacha en territorio vasco después de la decisión de British Sugar, propietaria de Azucarera, de transferir el triturado de remolacha a su planta de Toro en detrimento de su fábrica de Miranda de Ebro.

Este mismo miércoles, UAGA acusaba a la multinacional británica de «abandonar el cultivo en Álava» y de «deslocalizar» su producción al haber anunciado a este sindicato que a partir de la próxima campaña, alrededor del 70% de los costes de transporte de remolacha hasta la fábrica de Toro (Zamora) correrá a cuenta de los agricultores en alrededor.

Una decisión que se produce después de dejar de moler remolacha en la planta de Miranda de Ebro (Burgos) y que la empresa «prometiera asumir los costes» derivados del transporte, según el sindicato, que ha acusado a Azucarera de «incumplir sus acuerdos».

«Con esta nueva política, unido a los precios ofertados por la remolacha, lo que en la práctica está diciendo British Sugar es que ya no quiere nuestra remolacha. A los precios actuales, sumando el coste de transporte e incluso sumando las ayudas que recibe el sector, cultivar supondría una pérdida de más de 1.000 euros por hectárea», han denunciado.

El sindicato considera «vergonzoso» que «una empresa que se ha valido de las ayudas públicas para aumentar su cifra de negocio no tenga el más mínimo escrúpulo en abandonar a sus cultivadores y deslocalizar la producción, con las consecuencias que ello conlleva para el sector primario y el desarrollo rural».

«Cambio de rumbo» de British Sugar

UAGA ha manifestado que British Sugar orienta su actividad ahora a la refinería de caña de azúcar, no solo en la zona norte, sino también en Jerez de la Frontera, «lo que evidencia su cambio de rumbo».

Esta organización sindical ha afirmado que la caña de azúcar «proviene de terceros países que cultivan con normas ambientales alejadas del estándar europeo y en unas condiciones laborales también precarias».

Por todo ello, ha indicado que con la campaña 2025-2026 que comienza ahora, «se dará por finalizada una relación entre la Azucarera y los cultivadores alaveses de más de un siglo de historia».

UAGA trabaja en la búsqueda de alternativas, dado que el año que viene no se sembrará remolacha para esta industria. La prioridad del sindicato es mantener la rentabilidad de las explotaciones, con el objetivo de mantener el tejido del sector primario.

Azucarera, un periplo de casi un siglo de historia en Álava

La Azucarera Alavesa fue inaugurada en 1904 en el barrio de Abetxuko, en Vitoria, como parte del impulso industrial que vivía la provincia de Álava a comienzos del siglo XX. Su creación respondió a la creciente demanda de azúcar en España y al deseo de aprovechar los cultivos de remolacha de la zona. La fábrica contaba con tecnología avanzada para la época y generó un importante desarrollo económico y social, atrayendo mano de obra local y favoreciendo el crecimiento del entorno.

Con el paso del tiempo, la reducción de los cultivos de remolacha, junto con la reestructuración del mercado azucarero en España y Europa, afectó gravemente a la rentabilidad de la fábrica, que cesó su actividad en la década de 1990, poniendo fin a casi un siglo de historia.