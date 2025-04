Cuando cuidar a los nietos deja de ser un placer: «Los abuelos están encantados pero sienten alivio en ese momento»

J.M. Martes, 22 de abril 2025, 11:43 Comenta Compartir

El periodista y escritor francés Benjamin Muller, conocido por sus intervenciones en medios como Bonjour ! La Matinale TF1 y por sus libros dedicados a la infancia y la paternidad, ha vuelto a poner sobre la mesa un debate cada vez más presente en muchos hogares como es el papel de los abuelos en la crianza de los nietos, que cada vez se distingue menos entre acompañantes voluntarios o niñeros por obligación.

En una reciente intervención televisiva, Muller se hizo eco de una investigación publicada por la BBC en 2023 que revelaba el creciente malestar de muchos abuelos ante la presión social de encargarse del cuidado de sus nietos, especialmente durante los periodos vacacionales. El fenómeno ha sido bautizado por algunos medios como el «síndrome del abuelo esclavo», un concepto que resume el sentimiento de carga que experimentan muchos mayores al verse casi obligados a ejercer de cuidadores.

«Los abuelos están encantados de ver a sus nietos, pero cuando la 'tormenta' pasa, sienten alivio», comenta Muller. Y es que, según datos del Observatorio de los Séniors en Francia, seis de cada diez abuelos afirman sentirse agotados tras varios días de convivencia con los niños, y tres de cada diez reconocen que ese rol interfiere con su vida personal.

Muller, quien ha abordado en varias ocasiones la relación entre generaciones en sus obras y crónicas, insiste en que el cuidado de los nietos debe basarse en el disfrute mutuo, no en la imposición. Su consejo principal: la organización. «Compartir pasiones es clave. Si te gusta cocinar, haz bombones con tus nietos. Si te gusta el deporte, salid a jugar juntos. Pero no te obligues a hacer lo que no disfrutas», recomienda.

Además, plantea la importancia de abrir espacios de diálogo. Muchos abuelos no se atreven a decir «no» por miedo a generar conflictos familiares, pero Muller subraya que la comunicación serena es esencial para evitar tensiones y preservar tanto la salud mental como los vínculos afectivos.

El periodista también recuerda a los padres que los abuelos ya no tienen la energía de antes. «No se trata solo de agradecerles su ayuda, sino de entender que también necesitan descanso y autonomía. Criar a los hijos es una responsabilidad de los padres, no una segunda vuelta para los abuelos», concluye.