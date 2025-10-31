Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La soledad no deseada afecta al 17% de los vascos con problemas de salud mental mayores de 50 años. DV

Uno de cada cuatro vascos con problemas de salud mental carece de apoyo familiar o social

Afrontan la vejez con mayor soledad no deseada, según advierte un estudio elaborado por Salud Mental Euskadi, en colaboración con asociaciones vascas y el Gobierno Vasco

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Envejecen antes, con un mayor deterioro físico y cognitivo, una menor esperanza de vida y una notable precariedad económica. La soledad no deseada, el ... miedo a ser una carga y la falta de recursos adaptados y redes familiares o comunitarias marcan el día a día de las personas con problemas de salud mental que se acercan a la vejez, una realidad «invisibilizada» que se recoge en el estudio elaborado por Salud Mental Euskadi Fedeafes, en colaboración con asociaciones de los tres territorios vascos, entre ellas la guipuzcoana Agifes, y el apoyo del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco.

