Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo

Sus familias relatan a DV las secuelas emocionales que sufren y por las que precisan atención profesional

David S. Olabarri

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:42

Comenta

Han pasado más de dos meses desde que Irati (nombre ficticio) volvió del udaleku de Bernedo. Su madre ya se asustó cuando su hija, de ... 15 años, le relató que volvía «asustada» por las duchas mixtas y los adultos paseándose desnudos por el campamento. En ese momento no comentó mucho más, a pesar de la insistencia de sus padres, como si no hablar de ello «fuese la mejor opción».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  4. 4 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  5. 5 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  8. 8

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  9. 9 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  10. 10

    Los pescadores recreativos tendrán que declarar todas sus capturas a partir del 10 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo

Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo