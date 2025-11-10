Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Veterinarios durante el operativo. El Norte

Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar al ciervo macho que irrumpió en un 'parking' de Zamora

Tras curarle las heridas, probablemente sufridas durante su huida por la ciudad, el animal ha sido trasladado a un lugar seguro para su puesta en libertad

Ángela Zangróniz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:07

Comenta

Han sido necesarias más de cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para doblegar al ciervo que se ha colado en el aparcamiento de San Martín, ... en pleno casco antiguo de Zamora. Más de una veintena de efectivos, entre policías, bomberos y veterinarios, se han empleado a fondo para atrapar al cérvido, que ha sido trasladado a un lugar seguro para su puesta en libertad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  3. 3 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  4. 4 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  6. 6 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  7. 7 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  8. 8 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  9. 9 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  10. 10

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar al ciervo macho que irrumpió en un 'parking' de Zamora

Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar al ciervo macho que irrumpió en un &#039;parking&#039; de Zamora