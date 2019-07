Las crisis de pareja se disparan en verano Si hay niños, es importante pensar en cómo les afecta a ellos la tensión de pareja. / Fotolia En vacaciones los conflictos y el estrés acumulado generan más enfrentamiento entre las parejas, haciendo de la convivencia una situación complicada S. F. Miércoles, 31 julio 2019, 08:08

Tras lo que se suponen unas estupendas vacaciones, las relaciones se rompen y los motivos se asocian a las tiranteces propias de la convivencia en quien apenas tiene tiempo de verse en mitad de la rutina laboral.

Se discute por los gastos, por el comportamiento de los hijos y cómo se afronta, también por los planes de ocio y por cómo se reparten las tareas... Es decir, aclara la psicóloga y directora técnica de Clínicas Origen, Pilar Conde, «se trasladan a los días de descanso las tensiones habituales de la pareja, con la diferencia en que todo se concentra en quince días o una semana».

No es que una pareja se rompa por pasar junta las vacaciones, matiza la psicóloga, «sino que sus miembros ya llevan una época distanciados, alguna o ambas de la partes no se encuentran satisfecha con la situación de la pareja y esos días pueden ser el estímulo para dar el paso».

Las vacaciones no son, por tanto, la causa de la separación, pero sí pueden ser el desencadenante.

¿Cómo actuar?

¿Viajar o quedarse en casa? La presencia de hijos es determinante a la hora de tomar esta decisión, que suele inclinar la balanza por salir con ellos para que disfruten del aire libre y la naturaleza.

En este caso, la experta recomienda que la pareja se siente antes de salir para abordar los factores de estrés que pueden surgir durante los días en familia. Al final, advierte, la convivencia y el bienestar emocional dependerán en gran medida de cómo uno decida afrontar los obstáculos que se le presenten. No es que viajar o no viajar vaya a cambiar la situación o eliminar los conflictos que haya. Irse de vacaciones cuando se está en conflicto tiene sus riesgos, explica, «pero si la pareja es capaz de plantear cómo se va afrontar el viaje, negociando y estableciendo límites, pueden llegar a disfrutar del veraneo. Ahora bien, no es la solución a las dificultades presentes».

Esta solución pasa por una terapia de pareja, proceso que se puede realizar en verano, bien de manera presencial u online. Para la psicóloga de Origen, los días libres que tenemos son una buena opción para sentarse con un profesional neutral y tratar de solucionar la mala situación por la que se atraviesa.

Por un lado, hay que tener en cuenta que si las vacaciones son cortas, a veces no llegamos a disfrutar porque tardamos entre tres y cuatro días en desconectar de la rutina. Durante esas primeras jornadas en la playa o haciendo turismo y, si vamos acompañados de mucho estrés previo, si estamos pendientes del trabajo, de los mails, de las llamadas, no estaremos teniendo una actitud de desconexión, lo que nos impedirá fijar la atención en el momento presente y en nuestra pareja.

Otro motivo, y el más importante es, según Pilar Conde, que en verano tenemos más tiempo para acudir a terapia, «para reflexionar y empezar a trabajar con las herramientas psicológicas que van a mejorar la relación».

¿A qué ayudan las herramientas psicológicas?

Expresar y recibir las opiniones del otro, así como aprender a negociar y llegar a acuerdos conjuntos. Reforzar a la pareja, tanto a nivel verbal, a nivel afectivo y personal. Dividir el tiempo para estar en pareja, con amigos (tanto juntos como separado) y administrar nuestros ratos para hobbies. Expresar las emociones y gestionarlas de manera interna en la pareja. Gestionar los conflictos habituales de la relación.

Es muy importante que los dos estén convencidos de la importancia de acudir a un terapeuta, puesto que, de lo contrario, la terapia resultará fallida.

Sobre la necesidad de comunicar la situación y el paso adoptado a los hijos, en caso de haberlos, la psicóloga recomienda valorar la edad de los mismos, e informarles según sea más beneficioso para el menor que el no hacerlo. En cualquier caso, finaliza, una vez se empiece tratamiento y establecidos los compromisos, la pareja decidirá como quiere afrontarlo en casa.