El cribado aumenta un 20% la esperanza de vida

Jueves, 10 enero 2019

La revista científica 'European Journal of Gastroenterology and Hepatology' publica un estudio realizado por expertos de Osakidetza que concluye que la supervivencia a 5 años de pacientes con cáncer de colorrectal a través del programa de cribado de servicio vasco es un 20% superior a la de quienes no participaron.