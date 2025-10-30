Las cosas que un vasco jamás haría: «Yo no lo soy, pero mi padre es un vasco de pura cepa» Un influencer, de padre vasco, ha compartido en redes un vídeo explicando las cinco cosas que estos jamás harían

«Estas son las cosas que un vasco jamás haría», arranca diciendo un joven influencer, de padre vasco, en un vídeo que ha compartido en redes explicando las cinco cosas que las personas residentes en Euskadi «jamás harían».

«Yo no seré vasco, pero mi padre es un vasco de pura cepa. Y eso significa que para identificar a un buen vasco he tenido que aprender», explica el joven el video subido por la cuenta 'España Fascinante' y que acumula más de 150 mil reproducciones y decenas de comentarios en Instagram.

Y es que la primera cosa que destaca el joven es que «un vasco nunca saca el paraguas cuando empieza a llover. Ya que en el País Vasco nunca sabes si un sirimiri se puede convertir de repente en un diluvio. Por eso está todo ahí tan verde. Así que es normal que la lluvia le pille en la calle y sin paraguas. Además te sueltan esto de, esto no es lluvia, esto es ambiente», bromea.

«Decir que vamos de tapas o a tomar el aperitivo. Si dices alguna de estas dos frases, te has delatado tú solo porque en el País Vasco se sale de pintxos y de poteo. Como Dios manda», destaca sobre otra costumbre típica en el territorio.

Costumbres y tradiciones vascas

Continuando con la meteorología, el joven explica que los vascos «nunca dicen que hace frío». «En cualquier rincón, cuando ya hace 10 grados, nos ponemos una rebequita, un jersey y una bufanda si hace falta. Pero un vasco de verdad espera hasta que hagan 3 grados. Y como mucho, se ponen una sudadera o un polar. Pero tampoco se visten de esquiar. Y eso que están muy cerca del bajo cero», señala.

La cuarta cosa que un vasco jamás haría es «pedir un tinto de verano. ¿A quién se le ocurre? En el País Vasco el vino se toma solo o con Coca Cola en todo caso. Un kalimotxo de toda la vida vamos», continua el joven antes de mencionar la última costumbre vasca.

Y finalmente, un vasco «nunca va a esperar a Papá Noel en navidad». «¿Papá Noel quién es ese chaval? En el País Vasco se espera a Olentzero. Un carbonero con más barriga que Papá Noel, más barba que Papá Noel y por supuesto, más fuerte que Papá Noel. Si te has portado bien este te trae regalos y si no, te trae leña de verdad», finaliza el joven en el vídeo sobre algunas de las costumbres vascas.