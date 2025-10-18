Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Manuel Benítez 'El Cordobés' Alberto Ferreras

'El Cordobés', el terremoto

Alberto Fereras

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:02

Comenta

De una resonancia mediática máxima fueron las despedidas y/o conatos de despedida de Manuel Benítez 'El Cordobés', que quedaron en amenaza. En 1967, en ... plenitud de su carrera, no se siente valorado pese a que tiene firmadas más de cien corridas a un precio que nunca nadie había alcanzado, y decide convocar a la prensa para anunciar que tras consultarlo con la almohada la noche anterior, tal cual, había decidido retirarse. Semejante posibilidad que muchos califican de ocurrencia moviliza a todos los medios, y a los principales empresarios que, pese a los honorarios del diestro -nadie olvida que bautizó como 'el kilo' el millón de pesetas-, tiemblan ante la posibilidad de quedarse sin el atractivo del torero del flequillo que llenaba las plazas como nadie.

