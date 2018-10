El controvertido concurso de Miss Superviviente del Holocausto en Israel 00:47 Vestidas con sus mejores galas, desfilan, sonríen e incluso bailan, las participantes, de entre 74 y 93 años, aseguran que el certamen les hace sentirse vivas EL DIARIO VASCO Lunes, 15 octubre 2018, 11:36

Vestidas con sus mejores galas, desfilan, sonríen e incluso bailan. La edad no importa cuando no faltan las ganas. Con los labios perfectamente pintados, dejándose mimar. Señoras de entre 74 y 93 años, supervivientes al holocausto nazi, celebran el ciudad israelí de Haifa su belleza porque de jóvenes no pudieron. Tova Ringer, la ganadora del concurso de belleza de este año emocionada, se corona como Miss Superviviente del Holocausto.

Se trata de un concurso anual que se celebra desde el año 2012 y que levanta controversia, y no solo en israel. Ante las críticas, las mujeres participantes en el certamen aseguran que les hace sentir vivas. Acompañadas de familiares y amigos que las preparan para su gran momento y un público entregado que niega que este concurso sea polémico.