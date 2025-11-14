Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Personas consumen el juego online. R.C.

Consumo lanza una herramienta para detectar la adicción al juego de forma precoz

Será obligatoria para todos los operadores y estará basada en microdatos reales que aspiran a captar hasta diez veces más a usuarios con esta problemática

C.P.S.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:40

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), operada por el Ministerio de Consumo, ha presentado un nuevo algoritmo que servirá para detectar a personas que puedan estar desarrollando una adicción al juego online. Concretamente se trata de una herramienta diseñada a través de microdatos reales para identificar conductas relacionadas con este tipo de problema y mediante la cual se pueda proteger a los usuarios de caer en un tipo de ludopatía más agravado. Los datos en cuestión están basados en los de aquellas personas diagnosticadas médicamente con trastorno de juego.

Hasta ahora, solo un 3% de los usuarios eran relacionados con esta condición, ya que eran los propios operadores quienes de forma autónoma analizaban el comportamiento de sus consumidores, si es que lo hacían. Esto provocaba que muchos pasasen por alto la salud mental de los mismos con fines lucrativos. Es por ello que con la llegada de este nuevo algoritmo, homogeneo para todas las casas de apuestas, se pretenda detectar un porcentaje diez veces más alto de personas con problemas en el juego.

«Una herramienta revolucionaria, tanto en la concepción de desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia científica, como en los positivos efectos que sin duda va a tener para la protección de las personas con riesgo de juego problemático y sus familias», fue como describió el algortimo Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego.

Aún quedan cuestiones burocráticas previas a la instauración de esta herramienta, pero pronto será obligatoria para todos los operadores. Desde el 14 de marzo era necesario que todas las casas de apuestas en España tuvieran estos mecanismos de detección para crear entornos de juego más seguros, gracias al Real Decreto 176/2023 y muy pronto existirá esta en conjunto, que será puesta en conocimiento de todos los usuarios.

