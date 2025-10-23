El consejero de Sanidad de Andalucía compara la caída del Servicio Andaluz de Salud con La Oreja de Van Gogh Antonio Sanz ha declarado que este tipo de episodios ocurren con «habitualidad»

El consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, compareció ayer miércoles ante los medios para ofrecer explicaciones tras las denuncias por el supuesto borrado de pruebas médicas en la aplicación 'ClicSalud+'. Sanz ha negado categóricamente que se hayan eliminado historias clínicas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha atribuido el problema a una «incidencia técnica» provocada por un «incremento inusual de accesos de usuarios». «Ayer le pasó a Amazon, o miren ustedes el concierto de La Oreja de Van Gogh, que había tanta gente que se cayó el sistema también», ha asegurado.

El consejero ha reprochado a la asociación AMAMA que presentara un escrito ante la Fiscalía pidiendo investigar una presunta destrucción de pruebas, algo que ha calificado de «falsedad» y de haber generado una «alarma injustificada». «No se puede confundir una caída informática con la desaparición de información clínica», ha insistido Sanz, que ha comparado el fallo con otros colapsos técnicos sufridos por grandes plataformas y eventos masivos, como el reciente concierto de La Oreja de Van Gogh, donde «la alta demanda también hizo caer el sistema».

Según el consejero de Salud de Andalucía, se trata de «una eventualidad técnica» que ya ha ocurrido en otras ocasiones dentro de la propia Junta. Ha pedido «prudencia y serenidad» ante las acusaciones, subrayando que «se está poniendo en riesgo la confianza en un sistema que salva vidas».

Sanz, insiste en que no se ha perdido ninguna información y acusa a AMAMA de «injurias y calumnias». «No sé cómo se puede presentar una denuncia sin pruebas. Por la obsesión de atacar a un Gobierno se está atacando al sistema», ha lamentado el consejero, que también ha criticado que la asociación no acudiera a una reunión convocada por la Junta para abordar el asunto.