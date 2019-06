Cómo conocer el estado real de un coche de segunda mano Se puede recurrir a una emrpesa certificadora que emita un informe con validez jurídica DV Martes, 4 junio 2019, 07:05

La compraventa de coches de segunda mano cuenta cada vez con más adeptos. De hecho, el 60% de los españoles ha comprado alguna vez un coche de segunda mano y el 66% dice que adquiriría uno en la actualidad.

De este porcentaje el 61,5% prefiere comprárselo a un particular antes que a un profesional de la compraventa o a un concesionario. Esta fórmula es la más expuesta para el particular, ya que se enfrenta a un sinfín de posibles problemas. Conocer el estado actual del vehículo y saber evaluarlo, no es sencillo.

Algunas claves para una buena elección son exigir al propietario que nos enseñe el libro de mantenimiento, donde deben estar registradas las revisiones y reparaciones que le han sido realizadas.

Un importante para conocer el estado de un vehículo es el kilometraje, pues aunque el coche sea relativamente nuevo puede tener mucho rodaje a sus espaldas. Los expertos calculan que un modelo de gasolina no debería superar los 20.000 km al año y uno diésel los 30.000 km, aunque claro el cuentakilómetros es relativamente fácil de trucar. Una buena manera de corroborar este aspecto si tienes dudas, es comprobar el desgaste de los neumáticos u otras piezas del vehículo.

En lo referente a la documentación del vehículo es vital asegurarse de que está en regla. Además del Permiso de Circulación en el que consta la titularidad del vehículo, debe estar en orden la tarjeta de la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) en la que consten los datos técnicos y la antigüedad del automóvil.

Otra opción es solicitar los servicios profesionales de alguna empresa dedicada a estas tareas, o buscar un perito autorizado que garantice las condiciones del coche antes de oficializar la compra.

Para logar una certificación que nos sirva de aval a la hora de comprar un coche y tener garantía sonbre su buen estado se puede recurrir a empresas .