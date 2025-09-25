Un conductor positivo en cannabis, sin carné y con una navaja se defiende: «No podéis denunciarme, ya lo hicisteis la semana pasada»

Lucas Domaica Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:15 Comenta Compartir

El protagonista de esta historia circulaba por la calle Yanguas y Miranda, de Pamplona, en la mañana de este jueves. Y al lado, de copiloto, su hijo. Agentes de la Policía Foral que circulaban por la zona han introducido la matrícula en el lector que lleva incorporado el patrulla, aparato que les marca todos los datos referidos al coche, desde el seguro hasta el propietario. Al revisar esta información, los agentes han comprobado que el coche carecía de seguro, por lo que han procedido a darle el alto.

Ante esta situación, el cuerpo de seguridad autonómico le ha realizado las pruebas de drogas al conductor, y este ha dado positivo en cannabis. Además, le han sancionado por portar una navaja bajo la influencia de esta sustancia.

Lo más llamativo del caso es que tras la suma de sanciones, el conductor ha alegado que no le podían multar porque no era la primera vez que lo hacían, según ha informado la Policía Foral. «No me podéis denunciar porque ya me denunciaron la pasada semana», ha añadido. En este episodio también ha sido sancionado el hijo por poseer hachís. Todas las denuncias han sido por vía administrativas.