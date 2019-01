Cómo conducir con mal tiempo AP Extremar las precauciones, tener el automóvil a punto, reducir la velocidad conduciendo de manera suave y progresiva, y aumentar la distancia de seguridad son factores clave DV Miércoles, 9 enero 2019, 08:03

Ante la bajada de las temperaturas de estos días RAC VASCO NAVARRO recuerda algunos de los consejos más importantes para conducir en circunstancias adversas con la máxima seguridad posible. Es fundamental extremar las precauciones, asegurarnos de que tenemos nuestro automóvil en buenas condiciones, (neumáticos, frenos, motor e iluminación), aumentar las distancias de seguridad, y realizar una conducción suave y progresiva.

La conducción en condiciones adversas debe ser suave y progresiva y debemos incrementar las distancias de seguridad

En firmes deslizantes con hielo o nieve, debemos cambiar nuestra forma habitual de conducción incrementando las distancias de seguridad con los vehículos que nos preceden y conduciendo de una manera suave y progresiva. Es decir, sin realizar acelerones o frenadas bruscas, con marchas más altas que las que llevaríamos habitualmente (y por lo tanto revolucionando menos el motor), frenando de manera suave e incluso utilizando el motor para frenar (al reducir la marcha, pero sin pisar bruscamente el pedal de freno).

Ver y ser vistos: La iluminación del vehículo en perfecto estado

Al igual que en el punto anterior, recalcamos la importancia de ser y ser vistos y para ello la iluminación del automóvil es imprescindible.

El teléfono móvil siempre con nosotros

Es importante llevar siempre con nosotros un teléfono móvil en buen estado y con suficiente carga de batería.

No debemos utilizarlos nunca mientras conducimos: está prohibido, es sancionable y sobre todo puede ser la causa de un accidente. Sin embargo, en caso de quedarnos atrapados, de avería o de presenciar un accidente, este dispositivo puede resultar fundamental.

En el RACVN recomendamos llevar un cargador de los que se conectan a la toma del mechero de 12v. Si vamos a cargar la batería del móvil, es importante tener el motor en marcha, si no es en todo momento, en frecuencias intermitentes, ya que el consumo eléctrico de la carga del móvil o de otros elementos que utilicemos, lo otorga el alternador cuando el motor está en marcha, pero si no es así lo hace directamente la batería (pudiéndose quedar descargada si no encendemos el motor en ningún momento).

Llevar con nosotros ropa de abrigo y mantas

La ropa de abrigo y las mantas nos ayudarán a mantener nuestro propio calor corporal si debemos esperar dentro del vehículo. Asimismo, nos serán de gran ayuda en caso de tener que salir del automóvil al exterior. Las mantas también pueden resultar de gran ayuda en caso de encontrarnos con un accidente de tráfico o estar involucrados en uno ya que a los heridos conviene taparles para mantener su temperatura.

Agua y comida

Como existe el riesgo de poder quedarnos atrapados durante un periodo de tiempo indeterminado, conviene llevar con nosotros agua para beber e hidratarnos y comida. Por comida entendemos aquellos alimentos que se conserven bien a distintas temperaturas y que no sean perecederos, tales como barritas energéticas de cereales u otros alimentos.

Llenar el depósito de combustible y procurar tenerlo lleno

Es importante iniciar nuestro viaje con el depósito de combustible lleno y evitar quedarnos con un nivel bajo durante el recorrido. Cuanto más lleno mejor. Ya que si nos quedamos parados sin gasolina no podríamos tener el motor en marcha, y por lo tanto la calefacción no funcionaría para mantener la temperatura del automóvil.

Abrir cada cierto tiempo las ventanillas del vehículo

Ligado al punto anterior de mantener el calor en el habitáculo, si tenemos el motor en marcha durante bastante tiempo y apenas nos desplazamos con nuestro vehículo, conviene abrir las ventanillas para que, expulsar los de gases emitidos por el propio motor que pudieran acumularse en el habitáculo. Aunque esto no es la tónica habitual (el que se acumulen gases en el habitáculo), tampoco es algo remoto o imposible. En cualquier caso, conviene ser precavidos y ante la duda, «más vale prevenir que curar».

Chaleco y triángulos

Es obligatorio llevar con nosotros un chaleco y triángulos, pero en circunstancias adversas su disposición y uso resulta todavía más relevante. Es imprescindible ver y ser vistos por los otros usuarios en el caso de que debamos salir de nuestro automóvil.

Llevar un juego de cadenas en el automóvil y ¿dónde colocarlas?

Es importante llevar en el vehículo un juego de cadenas y saber de antemano cómo se deben colocar. En caso de contar con un juego de cadenas para dos ruedas, éstas deben colocarse en las ruedas motrices, es decir, en las ruedas que reciben la fuerza del motor para que el automóvil se mueva.

En la mayoría de los automóviles las ruedas motrices suelen ser las delanteras, mientras que en algunos casos suelen ser las traseras (Vehículos sedan de Mercedes o BMW, etc), y en otros, como los 4x4, son las cuatro ruedas.

Saber cómo funcionan los dispositivos de ayuda de conducción de nuestro vehículo y si hiciera falta desconectarlos

Debemos saber si nuestro vehículo dispone de sistemas de ayuda a la conducción y la estabilidad del vehículo tales como ESP, DSTC, etc. En caso de que sí lo dispongan (en la actualidad cada vez son más los vehículos que cuentan con estos dispositivos), debemos consultar en las instrucciones del automóvil, en el concesionario o con el fabricante si éstos dispositivos deben ser desconectados o no en caso de nieve o hielo. Habrá fabricantes que sí lo recomienden, mientras que otros no lo harán. Cada dispositivo puede actuar de manera diferente (según marca y fabricante).

Neumáticos de invierno. ¿Son recomendables?

Los neumáticos de invierno son muy recomendables para circular en lugares cuya temperatura será inferior a los 7ºC, y cuando hay presencia de hielo y nieve. Presentan un diseño específico con la composición de materiales y el dibujo de la banda de rodadura, para poder circular de manera más segura en condiciones adversas. Este tipo de neumáticos permite incluso prescindir del uso de las cadenas. Son recoemdables pero puede resultar complicado disponer de dos juegos de neumáticos (normales y de invierno), porque requiere de un desembolso económico adicional y también por poder tener dificultades para guardar el segundo juego de neumáticos que no se utilice en cada momento.

En cualquier caso, como mínimo es recomendable llevar en el vehículo un juego de cadenas y si es posible los neumáticos de invierno son una opción muy recomendable.

En caso de presenciar o encontrarnos con un accidente, el protocolo PAS:

Este protocolo, que consiste en Proteger la zona y a uno mismo, Avisar a los servicios de emergencia y por último Socorrer a las víctimas o heridos, debemos utilizarlo siempre, sea la época del año o las condiciones que sean. Sin embargo, en esta época del año y con condiciones adversas debemos ser especialmente cautos por los siguientes motivos:

Hay menos horas de luz del día por lo que deberemos proteger aún más si cabe la zona y advertir al resto de usuarios de nuestra presencia para evitar ser arrollados o que nuestro vehículo y los vehículos accidentados puedan ser alcanzados por otros vehículos.

El asfalto puede presentar peores condiciones (agua, hielo, nieve, hojas de árboles, etc), que hacen que los vehículos tengan un menor nivel de adherencia al firme, necesitando más tiempo y distancia para frenar y pudiendo incluso perder la adherencia y derrapar tomando una trayectoria inesperada.

Nuestro vehículo con las luces de emergencia debe ser colocado a una distancia mayor del vehículo accidentado, en un lugar que sea visible y que no comprenda la trayectoria de los vehículos que circulan (debe avisar a los demás vehículos mediante las luces de emergencia), en un lugar lo más seguro posible.

Avisar a los servicios de emergencia mediante nuestro teléfono móvil.

Salir del vehículo siempre en condiciones de seguridad, comprobando que podemos salir sin riesgo de ser arrollados y utilizando siempre los chalecos reflectantes e incluso una linterna o señales luminosas.