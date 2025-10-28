Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alan, una de las víctimas escucha la sentencia y mira al condenado. ÁNGEL MÁRQUEZ

Condenado a 14 años el acusado de tratar de matar a dos okupas incendiando su habitación en Badajoz

La sentencia ha sido por conformidad tras aceptar el tribunal la eximente incompleta de enfermedad mental

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Martes, 28 de octubre 2025, 13:03

Comenta

Cumplirá 14 años de cárcel en un centro penitenciario psiquiátrico. Es la pena que ha recaído este martes en Miguel Ángel R. A., el joven ... que prendió fuego a la habitación donde vivían dos okupas del estadio José Pache con la intención de matarlos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena
  5. 5 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  6. 6

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  7. 7 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  8. 8

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  9. 9

    Osakidetza adelanta la vacunación contra la gripe en Bizkaia y Gipuzkoa
  10. 10

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Condenado a 14 años el acusado de tratar de matar a dos okupas incendiando su habitación en Badajoz

Condenado a 14 años el acusado de tratar de matar a dos okupas incendiando su habitación en Badajoz