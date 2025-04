Un concejal del PSOE en Lorquí denuncia una agresión homófoba durante el Bando de la Huerta de Murcia

María García Clemente Jueves, 24 de abril 2025, 09:54 Comenta Compartir

El concejal de Juventud, Festejos, Turismo y Derechos LGTBIQ+ de Lorquí, Víctor Manuel Sáez Hurtado, denunció este miércoles que durante el Bando de la Huerta de Murcia sufrió una agresión homófoba dentro de un restaurante de kebab del centro de la ciudad.

Según su relato, entró al local, al que ya había acudido en otras ocasiones con sus amigos, y tras pedir entrar al aseo y que le dijeran que estaba roto una de las camareras comenzó a burlarse de él, algo que achaca a «los nervios por la muchedumbre, el estar abarrotado y el cansancio, que hizo mella en los trabajadores». Sin embargo, después de que le recriminara a la empleada sus palabras y que no cesara en su actitud, Sáez Hurtado pidió la hoja de reclamaciones. En ese momento, el dueño del restaurante le amenazó y comenzó a hostigarle. «Con más razones seguí pidiendo la hoja de reclamaciones, y me dijeron que no tenían», explica.

En ese momento, el concejal anunció que llamaría a la Policía dada la actitud de los trabajadores del kebab, que le respondieron con frases como «maricón de mierda» o «la niña esta se cree 'influencer'». Tras un intercambio, Víctor Manuel Sáez asegura que el dueño terminó abalanzándose sobre él al tiempo que le gritaba «te mato, maricón, te voy a matar, te voy a cortar el cuello».

Uno de los amigos que acompañaba en ese momento al joven logró grabar parte de la agresión, en la que se ve a un trabajador del local propinarle un puñetazo y lanzarlo al suelo, mientras que otra chica trata de separar a los dos implicados en la pelea. También se aprecia cómo una empleada utiliza una de las sillas del restaurante para intimidar a los jóvenes, que finalmente se marchan del interior.

El concejal asegura que fue atendido por el personal sanitario de una ambulancia que se encontraba en la zona y que posteriormente fue trasladado a un hospital. También indica que agentes de la Policía Nacional le tomaron declaración y se personaron en el establecimiento para hacer lo mismo con el dueño y trabajadores.

Un día después de la agresión, asegura que tiene la mano derecha inflamada tras el golpe al caer al suelo y una torcedura en el pie, así como contusiones en la cabeza. Pero confiesa que lo que más le duele «es tener que soportar día sí y día también agresiones de este tipo y tener que callarte para no buscar problemas». Según explica a 'La Verdad', cuando escuchó los insultos homófobos solo pensó «¿Otra vez? ¿Otra vez maricón? ¿Pero por qué tienes que insultar con eso?». Relata estar «harto» de que se repitan estas situaciones y asegura que prefiere «llevarse mil golpes» antes que dejar que le vuelva a ocurrir.

El joven, que no esperaba que su denuncia tuviera tanta repercusión, ha recibido mensajes de apoyo de sus compañeros de partido, como el de el nuevo secretario general del PSRM, Francisco Lucas, que consideró «lamentable que estas situaciones sigan ocurriendo. La LGTBIfobia no tiene cabida en nuestra sociedad».