Cómo comprobar si han trucado el cuentakilómetros de tu coche nuevo

Comprar un coche de segunda mano en unas condiciones sin saber en verdad qué vehículo están vendiendo. Suele ser uno de los fraudes más repetidos a la hora de la adquisición de coches que ya tienen cierto rodaje, cuyo cuentakilómetros no está a cero y ya ha tenido un dueño anteriormente. Para evitar que tras los datos que muestra el vehículo no sean fruto de un burdo trucado, la Guardia Civil ha recomendado seguir una serie de pasos a la hora de verificar la correspondencia del coche en cuestión con el descrito en la compra-venta. Retocan los datos para quitar kilómetros de rodaje y así dar por joven un coche viejo.

Uno de los puntos imprescindibles es recabar toda la información posible del vehículo, no quedarse en los datos que dé el vendedor e intentar tener alguno más. Además, otra cuestión importante sería exigir el histórico de mantenimiento y reparaciones para conocer el estado por el que atraviesa el objeto de la compra.

Aunque no hiciera falta recordarlo y sea un aspecto a cumplir en cualquier compra, la Guardia Civil aconseja en su decálogo no fiarse de las gangas, aquellos vehículos que presenten unas condiciones que no sean lógicas para el precio de venta deben hacer saltar cualquier alarma al comprador.

Si se está delante del coche hay que extremar la precaución con tres puntos muy singulares del vehículo. Revisar el estado de desgaste interior, observar cómo se encuentra el volante o los pedales, además de la botonería y cualquier detalle que pueda servir como detalle del estado verdadero del coche. A los neumáticos no se les puede perder ojo, ya que en principio si el vehículo muestra en su cuentakilómetros menos de 50.000 kilómetros éstos deberían ser aún los originales, y si no es así alguna explicación debe haber. Y no hay que dejar pasar la matrícula, que cuadre la numeración con más o menos el tiempo de matriculación legal.

También podría darse la situación, y sería la óptima, que un mecánico cualificado pueda observar y examinar el vehículo antes de que se cierre la compra-venta. La mirada de un profesional podría servir para dar con algún detalle que ante los ojos de cualqueir conductor no lamaría la atención.

Por último, se aconseja que el kilometraje que presenta el coche conste en el recibo de la operación ya que pudiera ser útil en el caso se destape el fraude posteriormente.