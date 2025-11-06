Compartir piso por 55 euros al mes: el experimento de Bilbao con los alquileres para adelantar la emancipación juvenil Se trata de un programa de emancipación que permitirá a nueve bilbaínos compartir un piso municipal por 55 euros al mes y 4 horas de trabajos comunitarios

El Ayuntamiento de Bilbao ofrecerá a nueve jóvenes adelantar la primera experiencia de emancipación a través el programa Bilbao Gazte Partekatzen por el que los beneficiados compartirán un piso municipal en el barrio de Otxarkoaga por 55 euros al mes durante un plazo máximo de tres años, más contribución a los gastos comunes y cuatro horas de trabajo en beneficio de la comunidad.

La iniciativa municipal puesta en marcha por las áreas de Juventud y Deporte y Vivienda en el Consistorio bilbaíno ofrece la oportunidad de adelantar la primera experiencia de emancipación a jóvenes de 22 a 29 años empadronados en Bilbao, que hasta ahora residían en sus respectivos hogares familiares.

El programa ofrece un contrato de arrendamiento de habitación (distinto al de vivienda), con una duración anual prorrogable por plazos iguales hasta un máximo de tres años. Como contraprestación, las personas adjudicatarias se comprometen a abonar 55 euros al mes, además de los gastos de luz, agua y gas. Como novedad, los jóvenes deberán realizar servicios a la comunidad con una dedicación mínima de cuatro horas a la semana en el marco de los proyectos liderados por Viviendas Municipales y el área de Juventud y Deporte.

La concejala del Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao, Yolanda Díez, ha señalado que con este programa «abrimos una puerta real a la autonomía de las y los jóvenes de Bilbao». «No se trata sólo de ofrecer un techo donde vivir, sino una experiencia de emancipación con valores, que fortalece el barrio y a quienes lo habitan», ha dicho, para añadir que «la emancipación juvenil es una prioridad y una política de ciudad» para el área que dirige.

Por su parte, la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, ha subrayado que «continuar impulsando la cultura de la emancipación juvenil es algo prioritario» para el Ayuntamiento y ha asegurado que van a seguir ofreciéndoles herramientas «que les hagan crecer también en ese momento tan importantes en sus vidas».

Entre otros requisitos, las personas solicitantes deberán tener entre 22 y 29 años, no tener personas a su cargo y hallarse inscritas en Etxebide como demandante en régimen de alquiler, conforme a la lista de demandantes correspondientes al último fichero recibido por Viviendas Municipales el día de publicación de las bases.

Además, deberán residir en Bilbao, en el domicilio familiar, con una antelación mínima y continuada de seis meses, no disponer de vivienda en propiedad, usufructo o arrendamiento y acreditar ingresos mínimos a fecha de solicitud de 16.520 euros brutos anuales e ingresos máximos no superiores a 21.000 euros brutos anuales.

