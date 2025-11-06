Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos jóvenes miran la fachada de una inmobiliaria en Bilbao. Yvonne Iturgaiz

Compartir piso por 55 euros al mes: el experimento de Bilbao con los alquileres para adelantar la emancipación juvenil

Se trata de un programa de emancipación que permitirá a nueve bilbaínos compartir un piso municipal por 55 euros al mes y 4 horas de trabajos comunitarios

J.M.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:42

Comenta

El Ayuntamiento de Bilbao ofrecerá a nueve jóvenes adelantar la primera experiencia de emancipación a través el programa Bilbao Gazte Partekatzen por el que los beneficiados compartirán un piso municipal en el barrio de Otxarkoaga por 55 euros al mes durante un plazo máximo de tres años, más contribución a los gastos comunes y cuatro horas de trabajo en beneficio de la comunidad.

La iniciativa municipal puesta en marcha por las áreas de Juventud y Deporte y Vivienda en el Consistorio bilbaíno ofrece la oportunidad de adelantar la primera experiencia de emancipación a jóvenes de 22 a 29 años empadronados en Bilbao, que hasta ahora residían en sus respectivos hogares familiares.

El programa ofrece un contrato de arrendamiento de habitación (distinto al de vivienda), con una duración anual prorrogable por plazos iguales hasta un máximo de tres años. Como contraprestación, las personas adjudicatarias se comprometen a abonar 55 euros al mes, además de los gastos de luz, agua y gas. Como novedad, los jóvenes deberán realizar servicios a la comunidad con una dedicación mínima de cuatro horas a la semana en el marco de los proyectos liderados por Viviendas Municipales y el área de Juventud y Deporte.

La concejala del Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao, Yolanda Díez, ha señalado que con este programa «abrimos una puerta real a la autonomía de las y los jóvenes de Bilbao». «No se trata sólo de ofrecer un techo donde vivir, sino una experiencia de emancipación con valores, que fortalece el barrio y a quienes lo habitan», ha dicho, para añadir que «la emancipación juvenil es una prioridad y una política de ciudad» para el área que dirige.

Por su parte, la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, ha subrayado que «continuar impulsando la cultura de la emancipación juvenil es algo prioritario» para el Ayuntamiento y ha asegurado que van a seguir ofreciéndoles herramientas «que les hagan crecer también en ese momento tan importantes en sus vidas».

Entre otros requisitos, las personas solicitantes deberán tener entre 22 y 29 años, no tener personas a su cargo y hallarse inscritas en Etxebide como demandante en régimen de alquiler, conforme a la lista de demandantes correspondientes al último fichero recibido por Viviendas Municipales el día de publicación de las bases.

Además, deberán residir en Bilbao, en el domicilio familiar, con una antelación mínima y continuada de seis meses, no disponer de vivienda en propiedad, usufructo o arrendamiento y acreditar ingresos mínimos a fecha de solicitud de 16.520 euros brutos anuales e ingresos máximos no superiores a 21.000 euros brutos anuales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  2. 2

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  3. 3 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  4. 4

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  5. 5

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes
  6. 6

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  7. 7 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  8. 8 El plato guipuzcoano que Joseba Arguiñano define como «el más tradicional del País Vasco»
  9. 9

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
  10. 10 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Compartir piso por 55 euros al mes: el experimento de Bilbao con los alquileres para adelantar la emancipación juvenil

Compartir piso por 55 euros al mes: el experimento de Bilbao con los alquileres para adelantar la emancipación juvenil