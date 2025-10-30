Dos compañeros de piso amasan una fortuna gracias al reembolso por los retrasos de los trenes Adquirieron cientos de billetes de tren que devolvían antes de su fecha de salida, recibiendo en sus cuentas el reintegro del precio de los billetes, para después cobrar un segundo reembolso por retrasos

Dos estudiantes universitarios y compañeros de piso han sido condenados por amasar una fortuna de 157.000 libras a costa de las compañías de trenes británicas gracias al uso fraudulento del sistema de reembolso por los retrasos en los trenes, que consiguieron manipular mediante identidades falsas y otros métodos para obtener reintegros y compensaciones adicionales.

Desde octubre de 2021 hasta principios de 2025, Li Liu, de 26 años, y Wanquing Yu, de 25, se aprovecharon de las lagunas en el sistema de compensación por retrasos de los ferrocarriles británicos. Un programa que permite a los pasajeros reclamar compensaciones si su tren se retrasa más de 15 minutos, pero que los estudiantes descubrieron no verificaba automáticamente si ya se había solicitado un reembolso previamente, lo que les permitió explotar esta vulnerabilidad.

Para llevar a cabo su fraude, Liu y Yu utilizaban identidades falsas, direcciones no residenciales, correos electrónicos desechables y transferencias bancarias internacionales para ocultar el origen de los fondos obtenidos. Además, emplearon tarjetas SIM múltiples para disfrazar las comunicaciones y dificultar su rastreo.

Así, en su modus operandi, los compañeros de piso adquirían cientos de billetes de tren que devolvían antes de su fecha de salida, recibiendo en sus cuentas el reintegro del precio de los billetes. Posteriormente, aguardaban a que estos pasajes sufriesen retrasos en sus horarios para así hacer uso del sistema de reembolso en cuestión por impuntualidad.

Las compañías ferroviarias comenzaron a detectar las irregularidades cuando CrossCountry Trains identificó el patrón en las solicitudes de reembolsos. A partir de ahí, se descubrió que Liu y Yu habían realizado 447 transacciones fraudulentas en diferentes compañías de trenes del Reino Unido. A través de su esquema, lograron reclamar los reembolsos de billetes de tren que nunca utilizaron, y luego solicitaron compensaciones adicionales por los retrasos de los trenes en los que nunca viajaron.

Las investigaciones revelaron que Liu y Yu no solo afectaron a CrossCountry Trains, sino que varias otras compañías ferroviarias fueron víctimas de su estafa. Además, se descubrió que la mayoría de los fondos utilizados por ambos estudiantes provenían de dichas compensaciones que revelaron también movimientos de dinero hacia China así como el pago de sus estudios universitarios.

Tras comparecer ante el tribunal de Leed, Liu ha sido condenado a 30 meses de prisión, mientras que Yu ha recibido una condena de 17 semanas tras declararse ambos culpables de los cargos de fraude por falsa representación y conspiración para adquirir bienes de origen criminal.