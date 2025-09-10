Los 10 coches que más sorprendieron a un probador de coches: «Me gustó tanto que me compré uno» La lista elaborada por Garaje Hermético abarca desde utilitarios modestos hasta modelos deportivos de culto

L. G. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:48 Comenta Compartir

La experiencia de conducir y analizar vehículos a lo largo de los años deja claro que las apariencias engañan. Coches que muchos consideran «normales» pueden esconder auténticas joyas, mientras que otros, supuestamente excepcionales, acaban decepcionando. Eso es justo lo que relata Garaje Hermético, creador de contenido y divulgador del mundo del motor, que en su canal de TikTok ha compartido una lista con 10 coches que le sorprendieron de forma positiva, a pesar de que no esperaba demasiado de ellos.

«Coches de los que esperaba poco y me sorprendieron», explica el especialista en su vídeo, en el que combina anécdotas personales con años de pruebas y comparativas.

La lista elaborada por Garaje Hermético abarca desde utilitarios modestos hasta modelos deportivos de culto. Entre los ejemplos más llamativos destaca el Opel Kadett de 1984, cuya solidez de construcción y bajo consumo superaron todas las expectativas, y el Citroën Visa GTI de 1985, descrito por el experto como «rápido y eficaz».

«A mí me gustaba más que el Peugeot 205», confiesa, rompiendo con la opinión generalizada de la época. El Peugeot 205 GTX de 1986 también se cuela en el listado: «Es casi un GTI, pero mucho más asequible», comenta. En la misma línea, el Fiat Tipo de 1988** marca un antes y un después respecto a su antecesor, el Ritmo, gracias a su salto en «calidad y prestaciones».

En el terreno de las altas prestaciones, el experto destaca el BMW 318is de 1989, con motor de 16 válvulas, al que considera «el más equilibrado de toda la gama». Otro modelo que le sorprendió fue el Renault 19 16V Cabrio, que, en su opinión, ofrece una experiencia más atractiva que la versión coupé.

«Mucho más que un Golf vestido de Audi»

A la lista se suma el Fiat Coupé de 1993, que con los años ha ganado aún más prestigio, y el Audi A3 de 1996, al que define como «mucho más que un Golf vestido de Audi», destacando que no es una simple adaptación, sino un coche con personalidad propia.

Aunque los monovolúmenes suelen ser los grandes olvidados para los amantes del motor, Garaje Hermético rompe prejuicios e incluye modelos que le sorprendieron por su «versatilidad y rendimiento». Entre ellos, el Citroën Berlingo de 1996, que asumió el difícil reto de suceder a la icónica C15, y el Citroën Xsara Picasso del año 2000, del que confiesa abiertamente. «Me gustó tanto que me compré uno».

Temas

Motor