El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reunido hoy de forma extraordinaria tras hacerse pública una denuncia por corrupción relativa a un supuesto ... desfalco de más de 20 millones de euros en contrataciones con empresas externas, ha aprobado por unanimidad despedir a parte del equipo vinculado a la antigua gerencia y poner en manos de la Fiscalía de Madrid la investigación llevada a cabo por el nuevo responsable de este departamento sobre las cuentas de centro, al frente desde el pasado 1 de septiembre.

La reunión celebrada hoy con los patronos de la entidad, dedicada a la investigación de terapias contra el cáncer, algo que hace más penoso el escándalo en caso de que se llegase a confirmar la corrupción en el seno del centro, fue convocada la pasada semana de forma extraordinaria tras la publicación en el diario El Mundo de una denuncia de un extrabajador del centro ante la Fiscalía Anticorrupción. En ella, habla del desvío de cantidades millonarias -más de 25 millones de euros- en distintos contratos formalizados por empresas dirigidas o por extrabajadores o afines a la antigua gerencia del centro a lo largo de 18 años.

Una vez hecha pública esta información, la ministra de Ciencia, Diana Morant, presidenta de Honor del Patronato de la entidad científica, informó de la convocatoria extraordinaria del mismo para el día de hoy, con el fin de que todos los integrantes recibieran información «de primera mano» del nuevo gerente del centro, José Manuel Bernabé.

Fuentes del Patronato han confirmado que Bernabé ha propuesto la salida de parte de la estructura de cargos ligados a la gerencia, pero los motivos distan de estar relacionados con la supuesta malversación de los fondos. Eliminar duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial, avanzar en la simplificación y digitalización de procesos administrativos, liberar recursos para destinarlos a las prioridades estratégicas del Centro y garantizar la sostenibilidad presupuestaria estarían detrás de la reestructuración propuesta y aprobada por unanimidad.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, declaró la pasada semana que José Manuel Bernabé fue nombrado gerente después de la salida a principios de año de la anterior directora científica, María Blasco, y el antiguo gerente, Juan Arroyo, entre acusaciones de mala gestión al frente del centro.

La decisión se tomó porque el «ambiente que se vivía en el centro no era compatible con la excelencia científica requerida», reconoció Morant. Cuando a ambos se les pidió explicaciones por las cuentas del centro, tras salir a la luz las primeras denuncias, ambos protagonizaron un cruce de acusaciones, acompañados de «informes contradictorios y no contrastados» que no aportaron ninguna explicación clara.

De ahí que, en septiembre, uno de los cometidos de la nueva generancia fuese «poner negro sobre blanco la situación del CNIO en los últimos 18 años, recabando toda la información al respecto y profundizando en la situación».

Información trasladada al Patronato

De los detalles de estas pesquisas han sido informados los integrantes del Patronato hoy y fuentes del mismo han confirmado que las conclusiones de este trabajo fueron puestas en manos de la Fiscalía de Madrid el pasado día 18 de noviembre. Un día antes de que la ministra dijese en los medios que se había convocado al Patronato en una reunión extraordinaria. Sobre lo que haga la justicia en adelante, aseguran que tendrán su absoluta colaboración.

Lo que ni la ministra ni las fuentes consultadas en el Patronato conocen es la denuncia interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción, cuyo contenido ya han publicado dos medios nacionales, El Mundo y El País, y donde se detalla toda una estructura enarbolada desde el propio centro con el fin de desviar dinero a través de la contratación de diversos servicios a empresas afines. «A día de hoy, el Patronato no tiene constancia de ninguna otra denuncia previa distinta de la interpuesta por el Director Gerente actual», insisten las fuentes consultadas.

Además de las pesquisas particulares realizadas por el nuevo gerente, las cuentas del CNIO están auditadas anualmente por la Intervención General del Estado, y en la actualidad, además, a petición del Patronato, el Tribunal de Cuentas está auditando los ejercicios correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.