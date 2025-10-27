Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un policía local de Valencia. LP

Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro

La agresión tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y la Policía Local detuvo al agresor después de que una testigo pidiera auxilio a gritos

Javier Martínez

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:27

Otra brutal agresión en el centro de la ciudad de Valencia. La Policía Local detuvo en la madrugada del viernes al sábado a un hombre de 45 años que atacó por la espalda a un joven escocés y le clavó un destornillador, porque no le dio un cigarrillo. La víctima fue trasladada con urgencia al Hospital Universitario Doctor Peset, donde quedó ingresada con un pulmón perforado, según informaron fuentes médicas.

Los violentos hechos tuvieron lugar minutos antes de las cuatro de la madrugada del sábado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Tras escuchar los gritos de una mujer, dos agentes de la Policía Local acudieron de inmediato para prestarle auxilio.

Quien pedía socorro era una testigo de la agresión, una joven uruguaya que acompañaba al joven apuñalado. La mujer explicó a los agentes que un individuo había atacado por la espalda a la víctima y le había clavado un destornillador. Tras recibir el aviso del apuñalamiento, una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) se desplazó con urgencia al lugar para asistir al joven, que fue trasladado al Hospital Universitario Doctor Peset.

La agresión se produjo de forma sorpresiva, según la testigo. Un hombre que tiene sus facultades mentales perturbadas se acercó al joven escocés para pedirle un cigarrillo, y segundos después le apuñaló por la espalda cuando este último no le dio tabaco.

La mujer identificó al agresor, que todavía se encontraba en el lugar, y los agentes de la Policía Local lo detuvieron de inmediato. El individuo arrestado tiene antecedentes delictivos. Los policías locales intervinieron el destornillador utilizado en la agresión.

