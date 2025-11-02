Claudia vendió su casa en Tenerife para mudarse a una aldea gallega con 54 años: «He encontrado mi lugar en el mundo» Madre de familia, Claudia dejó atrás su vida en las islas para instalarse en la casa de sus sueños en Rodeiro

Mudarse desde las Islas Canarias hasta una pequeña aldea en Galicia a los 54 años dejando familia, amistades y entorno a más de dos mil kilómetros de distancia. Aunque parece el argumento de una película de viajes interiores, se trata del relato personal de Claudia, una mujer tinerfeña que se enamoró de una casa de piedra en el municipio pontevedrés de Rodeiro y decidió dar un giro radical a su vida.

Ahora, su historia, compartida por la inmobiliaria Sip4 que se encargó de la gestión con la que Claudia encontró el lugar de sus sueños en Galicia, ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales gracias a la narración en primera persona de su experiencia.

Una exposición pública en la que ha contado el flechazo que sintió la primera vez que vio la casa de Rodeiro, cuando se topó con las imágenes de la vivienda en la página de Facebook de la inmobiliaria «que no podía dejar de mirar una y otra vez».

«No fue tan rápido el movimiento como se podría esperar», relata Claudia. «A pesar de sentir ese flechazo por un lugar tan lejano, me costó meses entender que tenía que seguir ese impulso que me llegó tan intensamente desde el primer momento en que vi las fotos».

Las imágenes mostraban una casa de piedra imponente, rodeada de naturaleza y silencio. «No podía dejar de mirar, una y otra vez, las fotos de la casa. A pesar de tener cientos de comentarios y muchísimo interés de otros compradores, seguía en venta… esperándome», recuerda. Para Claudia, esa casa parecía tener vida propia: «Esa casa de piedra preciosa, enorme, me decía todo el rato 'ven', y yo sabía que tarde o temprano acudiría a su llamada».

Dejar atrás su hogar en Tenerife, su familia y amistades, no fue una decisión sencilla. «Con 54 años, cambiar totalmente de vida y de entorno, dejar atrás a mi familia, mis amistades, mi zona de confort, parece algo imposible… pero yo soy la prueba viviente de que, si persigues un sueño, éste se puede hacer realidad», afirma con convicción.

Claudia vendió su piso en Tenerife y habló con sus hijos. Les explicó que había encontrado «mi lugar en el mundo». Al conocer en persona la casa junto a Agustín, el agente inmobiliario —también canario—, sintió que las coincidencias eran demasiadas para ser azar. «¿Crees en las casualidades? Yo no… Creo que cuando la vida quiere que avances por un camino, te da todo tipo de señales para animarte a que continúes por él», cuenta.

Precisamente, una de esas señales le arrancó una sonrisa: «Cuando visité la casa, pregunté de qué tipo eran los frutales del jardín y la respuesta fue: 'Son ciruelas Claudias'. Y yo me llamo así».

Hoy, instalada en la aldea gallega, Claudia reconoce que la casa requería arreglos y que al principio no conocía a nadie en la zona. Sin embargo, asegura no haberse arrepentido ni un solo día: «Sigo pensando que estoy en mi 'lugar en el mundo', y no cambiaría esta historia de amor inmobiliario, que aún hoy sigo viviendo, por nada del mundo. Lo haría una y mil veces de nuevo».

