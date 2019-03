Quién le iba a decir a sus 70 años a Sagrario Rey, madrileña por los cuatro costados, que iba a acabar recurriendo a las ayuda de una ONG como Mensajeros de la Paz para poder comer. Con un hijo de 35 a su cargo con una depresión aguda que no le deja incorporarse al mercado laboral y cuatro nietos de su otra hija de los que se ocupa mientras ella trabaja. Proviene de hogar obrero, de padre dependiente de tienda y madre ama de casa, donde no faltó un plato en la mesa, pero nada más, sin ningún tipo de lujos y muy pocas comodidades. «Mi infancia la recuerdo normalita, viviendo al día, hice la escuela primaria y luego, a ganar dinero para aportar».

Divorciada durante su segundo embarazo, ha pasado 42 años trabajando, en el aeropuerto, en una peletería, 20 años en un local hostelero... Su propia madre cuidaba de sus dos hijos. Después de toda una vida, hace tres meses fue desahuciada de su piso de renta antigua en el centro de la capital porque quieren construir allí apartamentos turísticos. Se trajo a su hermano a vivir con ella para poder pagar un piso entre los dos, pero él, enfermo de cáncer, murió el pasado diciembre a los 24 días de mudarse, y ahora ella tiene que hacer frente a un alquiler de 700 euros con su pensión de 600. «Así que tengo que ir a por la comida y los artículos de aseo y limpieza que me dan en Mensajeros de la Paz, a la espera de que a mi hijo le concedan una pensión por su incapacidad».

Pero es muy optimista, la voz fuerte y segura, y cree que las cosas cambiarán. Animó a sus dos hijos a estudiar, pero al ver que en casa había necesidad, prefirieron dejar la escuela y ponerse a cotizar para ayudar. «Yo les decía que era muy imporante que acabaran los estudios, pero no quisieron... Y resulta que ahora mi hija, con 40 años, trabajando y con cuatro hijos, ha cogido otra vez los libros para acabar la ESO... Pues muy bien». «A mi edad no tendría que estar así, es cuando mejor puedes vivir, y no debería necesitar pedir comida, pero qué le vamos a hacer, hay gente que está peor». Es uno de los casos de pertenencia a familia de clase obrera que acarició por un momento las clases medias por su parte más baja, y ahora ha vuelto a los inicios. «Incluso peor, porque ahora somos clase obrera, pero obrera, obrera», admite.