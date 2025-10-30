Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos adolescentes almuerzan en un centro escolar de Donostia. ARIZMENDI

Una de cada cinco vascas ha sufrido acoso sexual antes de cumplir los 15 años

Un informe del Gobierno Vasco cifra en casi medio millón las mujeres que han padecido algún tipo de acoso

Alba Cárcamo

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Una mirada, una sugerencia inapropiada, un roce... Situaciones como esas son habituales en el día a día de las vascas. Casi medio millón de mujeres ... han sufrido algún episodio de acoso sexual a lo largo de su vida, según los datos que se desprenden de la primera macroencuesta de violencia hacia las mujeres realizada por el Gobierno Vasco. Y, unas 200.400, el 21,5% de las residentes en Euskadi, vivieron ese tipo de comportamientos antes de cumplir los 15 años.

