Trabajadores acceden a un edificio de VPO de alquiler que se está construyendo en Hondarribia. F. DE LA HERA

Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza

335 personas renunciaron a una VPO el año pasado, la mayoría por no ajustarse a sus exigencias o por tener concedida una prestación económica

Andrea Cimadevilla

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los datos son claros. Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza. Así lo recoge la última memoria de gestión ... de Alokabide, la agencia vasca del alquiler, correspondiente al pasado ejercicio. El documento desvela que a lo largo de 2024 el Gobierno Vasco adjudicó 1.515 alquileres sociales, de los cuales 335 –el 22% del total– fueron rechazados, aunque ello implique estar al menos un año excluido de las listas de Etxebide. La mayoría de los beneficiarios que dieron su negativa a una VPO lo hizo porque el piso no se «ajustaba a sus necesidades» o porque ya «tenía cubierta su necesidad habitacional con una prestación económica».

