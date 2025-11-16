El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media» Treinta y seis empleados estuvieron presentes para cerrar la línea de producción y empaquetar las últimas galletas

Los empleados de LU, con las últimas galletas de la línea de producción de Château-Thierry.

J.M. Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:27 Comenta Compartir

Los trabajadores de la planta de galletas LU en el municipio francés de Château-Thierry vivieron en la jornada del viernes 14 de noviembre el último día operativo de la fábrica tras más de noventa años dedicada a la producción de galletas y dulces.

Abietra desde 1931, la línea de producción se detuvo para siempre pasadas las nueva y media de la mañana cuando los empleados participaron en el empaquetado de las últimas remesas antes del cierre definitivo, previsto para comienzos de 2025 y que llega finalmente tras dos oleadas de despidos en abril y julio del año pasado.

«Un día sombrío para Château-Thierry», lamentó el alcalde independiente Sébastien Eugène, quien expresó en un comunicado el apoyo de la localidad a unos trabajadores que han formado parte del paisaje económico y social del sur de Aisne durante generaciones. «Ver cerrar definitivamente esta fábrica es desgarrador», añadió, recordando que el aroma de las galletas producidas allí marcó la vida de miles de estudiantes y familias.

La jornada estuvo marcada por la petición clara de la plantilla, conformada por los últimos treinta y seis empleados que continuaban trabajando en la fábrica, de vivir su último día sin la presencia de la dirección. A las 09.35 de la mañana, según ha relatado David Romedenne, delegado del sindicato CFDT, salió «la última galleta». «Fue realmente angustioso», confesó. «Nos mantuvimos firmes en nuestros valores hasta el final, trabajando con dignidad y marchándonos con la cabeza alta».

La empresa, sometida a varios planes de reestructuración desde los años noventa, fue adquirida por LU en 1997 y posteriormente integrada en Mondelēz, que ahora ha tomado la decisión de trasladar parte de la producción a la República Checa por motivos financieros poniendo punto y final a casi cien años de historia de historia de esta icónica fábrica de galletas de Château-Thierry.

Con la planta cerrada y las máquinas detenidas, seis empleados permanecerán en el lugar hasta mayo de 2026 para encargarse del desmantelamiento de las instalaciones. Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa negociando con Mondelēz el futuro del recinto industrial, especialmente en lo relativo a su seguridad y a un posible nuevo uso económico.