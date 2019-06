Siete curiosidades que debes saber si quieres ser el próximo astronauta de la NASA La formación en ciencias o tecnología, una increíble forma física y, preferentemente, saber ruso, entre los requisitos de la agencia espacial estadounidense DV Jueves, 6 junio 2019, 07:53

La televisión y el cine los reflejan casi como superhéroes sin capa y con escafandra que se enfrentan no solo a grandes aventuras, sino también a enormes riesgos de los que suelen salir airosos. Sin embargo, ¿cómo es realmente ser un astronauta de la NASA? Si alguna vez te has hecho esta pregunta o incluso te has planteado convertirte en uno de ellos, estos siete datos curiosos sobre cómo se forma cada una de las promociones de la agencia espacial estadounidense pueden interesarte.

Requisitos básicos

Para empezar, los futuros astronautas NASA suelen tener entre 30 y 40 años: al contrario de lo que pueda parecer, la experiencia es más que un grado, y sobre la juventud prima la formación. A los candidatos se les exige una licenciatura en ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, ciencias de la computación o matemáticas, además de tres años de experiencia profesional o 1.000 horas pilotando aviones de reacción, tipo combate.

Pero no se debe olvidar la formación física: la NASA exige pasar un estricto examen médico y físico, además de tener más puntos aquellos que tienen habilidades como el buceo, experiencia en el desierto, han desempeñado puestos de liderazgo o tienen facilidad con los idiomas, especialmente el ruso, el idioma que todos los astronautas deben aprender hoy.

El perfil requerido

El próximo 7 de junio la NASA designará a la vigésimo tercera clase de astronautas desde que diera comienzo el programa en 1959. Al principio, el perfil más requerido estaba más cerca de militares que de investigadores; sin embargo, según ha pasado el tiempo, desde la agencia espacial estadounidense han cambiado los requisitos. Por ejemplo, según cuentan en Space.com, la cuarta generación de astronautas (1969) fue conocida como la de «los científicos» e incluía a Harrison J. Schmitt, el único geólogo que ha caminado sobre la luna (durante el Apolo 17).

Otras clases notables incluyen la octava promoción (1978), en la que se incluyeron por primera vez mujeres; la décimosexta promoción (1996), la más numerosa, con 44 miembros seleccionados para los vuelos frecuentes del transbordador espacial para construir la Estación Espacial Internacional; y la vigésimoprimera clase en 2013, la primera con el mismo número de hombes y mujeres.

Aprendiendo a dirigir diferentes vehículos

Hoy, los astronautas utilizan la nave rusa Soyuz para llegar a la Estación Espacial Internacional, el principal destino para probar el vuelo espacial de larga duración. Sin embargo, en los próximos años, la NASA espera ir de nuevo más allá de la órbita de la Tierra, y en futuro volver a la Luna y a Marte. Por ello, los astronautas tendrá que estar preparados para tripular los vehículos necesarios.

Por ejemplo, es público que SpaceX y Boeing preparan naves espaciales para los programas de tripulación comercial de la NASA, que se espera estén listos a finales de esta misma década. Por ejemplo, la Crew Dragon diseñada por la compaía de Elon Musk ya está en sus últimas etapas de pruebas antes de convertirse en el vehículo oficial de los astronautas a la estación internacional.

Nuevos destinos

Y con las nuevas naves, llegan diferentes y más lejanos destinos. Lo más probable es que la nueva generación de astronautas se estrene viajando a la Estación Espacial Internacional. Si bien la vida de la infraestructura está programada hasta 2024, es muy probable que se alargue en el tiempo (desde la NASA señalan que 2028 o aún más).

Pero no es la única idea de la agencia espacial estadounidense: está probando su nave espacial Orion, que se espera que realice un vuelo sin tripulación más allá de la Luna en 2019. La idea es que luego transporte a los humanos de nuevo a nuestro satélite en la década de 2020; y, en la siguiente, al espacio profundo y, finalmente a Marte.

No siempre será el espacio

Al contrario de lo que se pueda pensar, la mayor parte del tiempo los astronautas están tocando Tierra. Principalmente preparándose para misiones en el espacio o dando apoyo a otros proyectos espaciales.

Después de ser seleccionados, pasarán dos años de entremiento básico donde aprenderán supervivencia, lenguas o habilidades técnicas. Al graduarse, los nuevos astronautas pueden ser asignados a una misión espacial o, por el contrario, a roles técnicos en la Oficina de Astronautas en el Centro Espacial Johnson en Houston. Estas funciones pueden incluir el apoyo a las misiones actuales o el asesoramiento a los ingenieros de la NASA sobre cómo desarrollar futuras naves espaciales.

En qué consiste el aprendizaje básico

Los candidatos reciben clases de cómo realizar caminatas espaciales, robótica, cómo volar aviones y cómo operar en la Estación Espacial Internacional. Y, para ello, volarán en la flota de T-38 de la NASA para obtener habilidades como pilotos; caminatas espaciales en la piscina de 18 metros de profundidad del Centro Espacial Johnson (llamado Laboratorio de Flotabilidad Neutral); «atraparán» una nave espacial simulada utilizando una versión simulada del brazo robótico de la estación, Canadarm2; aprenderán ruso; y obtendrán entrenamiento básico en operaciones de estación espacial.

Además de todo esto, se desarrollarán dinámicas de liderazgo y practicarán técnicas de superviviencia.

La selección final

Si todos los requisitos y pasos a seguir para convertirte en astronauta de la NASA no te amilanan, quizá lo haga la competencia. Este año se han presentado la cantidad récord de 18.353 solicitudes llegó para apenas alguns puestos en la agencia espacial. Esas solicutides fueron revisadas una a una por el llamado «Panel de Clasificación de Astronautas», formado por 50 personas de la agencia, en su mayoría actuales astronautas. En una primera criba, se dejaron unos pocos cientos de currículos que, tras ser verificados, pasaron a 120.

A ese ya reducido número de personas se les realizaron las entrevistas y análisis médicos, quedando la cifra a menos de la mitad (50 candidatos). Después de otra ronda más exhaustiva aún de exámenes médicos y entrevistas, el próximo día 7 de junio se anunciará a la siguiente promoción de astronautas de la NASA, la número 23 entre la que, quién sabe, si estará la siguiente persona que vuelva a pisar la Luna o sea el primero en plantar el pie en Marte.