«La sociedad tiene que tener criterio, bien sea sobre energía nuclear, transgénicos o yogures» Juan Ignacio Pérez recibe el premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa por su «promoción de la cultura científica en la sociedad vasca»

La promoción de la cultura científica y la difusión del conocimiento a la sociedad vasca han ocupado los últimos diez años del catedrático de la UPV/EHU, Juan Ignacio Pérez, una dedicación que le ha hecho valedor del Premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa 2019.

El presidente de Eusko Ikaskuntza, Iñaki Dorronsoro, y la directora de comunicación de Laboral Kutxa, Marije Etxaniz, dieron a conocer ayer el premio que otorgan anualmente al mejor currículo en Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales, dotado con 20.000 euros y que este año ha recaído en Juan Ignacio Pérez Iglesias (Salamanca, 1960). Con motivo de la 25 edición de este galardón, se ha concedido un segundo premio al mejor proyecto presentado por jóvenes en las mismas áreas, cuya ganadora ha sido la artista navarra Aizpea de Atxa.

El jurado formado por los representantes de las seis universidades vascas y navarras, así como responsables de Eusko Ikaskuntza y Laboral Kutxa, han acordado por unanimidad, entre las 13 candidaturas presentadas, reconocer la figura de Juan Ignacio Pérez por su «dedicación a la promoción de la cultura científica, así como su papel en el acercamiento de nuestra universidad a la sociedad. Ha desarrollado una mirada crítica empoderando a la sociedad y elevando su nivel de conocimiento, condición indispensable para una democracia sana y de calidad». Asimismo, el jurado ha elogiado su trabajo «en pos del uso del euskera en la universidad» a la vez que ha destacado «su participación en los medios de comunicación en espacios de difusión científica y sus colaboraciones en medios digitales, blogs y redes sociales».

La carrera profesional de Juan Ignacio Pérez está estrechamente ligada a la UPV/EHU. Investigador y docente en el área de la fisiología desde 1985 y catedrático desde 1999, ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la UPV/EHU entre 1998 y 2009, entre los que destaca su labor como rector de la misma entre 2004 y 2008. Al otro lado del teléfono, Pérez se mostraba «feliz» por el reconocimiento a su trayectoria en este ámbito ya que, según detalló, «llevo los últimos diez años de mi carrera dedicándome a ello» a través de diferentes proyectos, como la Cátedra de Cultura Científica que puso en marcha en 2004 y que hoy es un «referente» en materia de divulgación científica. «Estamos llegando a la gente y eso es lo importante. Vivimos en una sociedad en la que la ciencia y la tecnología tienen una importancia enorme y, sin embargo, muchas veces no se tiene conocimiento suficiente como para tomar decisiones con plena responsabilidad». En este sentido, trae a la memoria una cita del científico Carl Sagan quien afirmó que «el hecho de que no hubiera conocimiento científico y tecnológico en una sociedad tan científica y tan tecnológica era la mejor receta para el desastre». Por ello, Pérez insiste en «dedicar todos los esfuerzos posibles para llegar a la gente y proporcionar esas herramientas para que la sociedad tenga criterio, bien sea sobre energía nuclear, transgénicos o sobre yogures. A veces no somos conscientes de que en las decisiones individuales, hay ciencia y conocimiento. Nadie puede saber mucho de todo, pero sí tener el suficiente espíritu crítico para contrastar la información».

Gazte saria

Por otro lado, la primera edición del premio Eusko Ikaskuntza-Laboral kutxa Gazte saria, dotado con 6.000 euros y dirigido a proyectos individuales o colectivos de jóvenes menores de 35 años, ha premiado a la artista navarra Aizpea de Atxa por su proyecto 'InpostuRA', una performance que, según ha valorado el jurado «propone reflexionar de forma dinámica, interactiva e innovadora sobre la eterna pregunta 'Quién soy yo'?».

De entre las 43 candidaturas presentadas, de Atxa se ha hecho con el premio por su proyecto que plantea una reflexión de «una sociedad impactada por la publicidad y las redes sociales, donde nuestra imagen se ha convertido en nuestra mayor preocupación». Aizpea de Atxa, de 21 años, cursa tercero del Grado en Arte y su obra 'Gorputzak' obtuvo el segundo premio en los Encuentros de Arte Joven de Navarra en 2018. El acto de entrega del premio tendrá lugar este verano, en fecha aún sin determinar.