Los humanos y no la Edad de Hielo acabaron con el oso de las cavernas Cráneo del oso de las cavernas del Museo de Historia Natural de Belgrado (Serbia) - / R. Kowalczyk El análisis del ADN mitocondrial ha revelado que fueron los hombres y no tanto el frío quienes condicionaron la extinción de este animal DV Martes, 27 agosto 2019, 06:58

Un equipo europeo ha encontrado pruebas de que los humanos fueron los responsables de la extinción de los osos de las cavernas y no los efectos climáticos de la Edad del Hielo. En un artículo publicado en la revista «Scientific Reports», el grupo estudia el ADN mitocondrial de los restos de estos animales, y llega a la conclusión de que las hipótesis anteriores que señalaban que el oso de las cavernas simplemente no resisitió el frío estaban equivocadas. La investigación apunta a que este factor estuvo relacionado, pero que no fue determinante en la desaparición de los míticos animales.

El trabajo del equipo incluyó pruebas mitocondriales de 59 restos de osos cavernarios hallados en toda Europa. El estudio de los datos mostró que las poblaciones de osos comenzaron a disminuir mucho antes del inicio de la última Edad de Hielo, hace aproximadamente 40.000 años. También descubrieron que los osos lograron pasar las glaciaciones anteriores sin grandes reducciones en la población. Los investigadores señalan que los humanos modernos comenzaron a poblar las áreas donde vivían los osos al inicio de la Edad del Hielo. Además, señalan que los neandertales también vivían en la zona, pero que habían coexistido con los osos de las cavernas durante miles de años, por lo que es poco probable que contribuyeran a la extinción de los osos.

Los investigadores sugieren que los humanos modernos probablemente tenían habilidades de caza más sofisticadas y eran menos reacios a aventurarse en cuevas donde los osos podrían haber estado residiendo. Señalan también que los humanos modernos podrían haber matado osos de las cavernas por varias razones, incluyendo cazarlos para comer, usar su pelaje para mantenerse calientes y eliminarlos como amenazas potenciales.

El ADN mitocondrial también mostró que los osos se aislaron más a medida que disminuyeron sus números, lo que hizo que los supervivientes fueran más propensos a la enfermedad a medida que el acervo genético se redujo. Los osos de las cavernas también eran sensibles a un clima cambiante, señalan los investigadores, porque no eran carnívoros, los cambios en la vegetación durante la última Edad de Hielo hicieron que la búsqueda de alimento fuera más difícil. Los investigadores concluyen que los humanos que redujeron su número hicieron imposible que los osos sobrevivieran a la última Edad de Hielo.