Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Maquiavelo instaba a ser inmoral con tal de mantener el poder. A. Berridi
El árbol de la ciencia

Maquiavelo y la neurobiología

El líder político vive pendiente de la opinión pública

Gurutz Linazasoro

Gurutz Linazasoro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:03

Comenta

El libro 'El mito del votante racional' de B. Caplan contiene referencias sobre obras clásicas que ayudan a entender la psicología del líder político exitoso, ... aquel que «siente instintivamente lo que sienten los votantes, independientemente de lo que digan los hechos y la lógica. Su principio rector no es la eficiencia ni la equidad, sino lograr salir reelegido, cuestión de la que sabe bastante» (A Blinder). Es decir, la opinión pública importa más que la realidad, aunque los votantes seamos profundamente irracionales y estemos casi siempre equivocados. Esto tiene su lógica porque la opinión pública está moldeada por la política que es quien maneja los hilos para que el sentir de la gente vire en la dirección que ellos desean. El politólogo JP Overton enunció los mecanismos que el poder emplea para lograr este objetivo: campañas de propaganda, activismo social subvencionado, razonamientos cortoplacistas, apelación a las emociones o a los prejuicios del público e información sesgada. Esta triste visión de la política disculpa que no se promuevan acciones socialmente beneficiosas para no perder votantes. Así se desperdician buenos políticos que caen en las garras del populismo. No obstante, un buen político no es el que dice a la ciudadanía lo que quiere oír hoy, sino lo que va a querer escuchar en el futuro próximo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  2. 2 Forrest Gump, reclamo navideño
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  5. 5 Jóvenes de Ernai arrojan pintura a la bandera de España robada en Donostia y a parte del toro de Osborne: «No tienen sitio en Euskadi»
  6. 6

    Un agente de movilidad es agredido con un bastón cuando ponía una multa
  7. 7

    Hallan un revólver en el domicilio de un detenido por maltrato en Donostia
  8. 8 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  9. 9 Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga
  10. 10

    Una historia de amor sin barreras que salta a la cancha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Maquiavelo y la neurobiología

Maquiavelo y la neurobiología