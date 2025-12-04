Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Parte del personal del DIPC, frente al nuevo edificio que se está construyendo. Lobo Altuna

Donostia International Physics Center: Un cuarto de siglo a la vanguardia de la física

El DIPC celebra esta tarde con una gala en el Victoria Eugenia los 25 años que han situado a Donostia y Gipuzkoa en una referencia mundial de la ciencia

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:33

Comenta

Un cuarto de siglo «dedicados a la ciencia, el conocimiento y su difusión social». El Donostia International Physics Center (DIPC) conmemora con una gala esta ... tarde a las 19.00 horas en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián los 25 años que han situado a Gipuzkoa y su capital a la vanguardia en el campo de la física y disciplinas afines. Un tiempo en el que los casi 5.000 investigadores de hasta 74 nacionalidades que han pasado por la institución han conseguido que un municipio de apenas 190.000 habitantes no sea conocido solo por su gastronomía o turismo, sino también como una «ciudad de ciencia».

