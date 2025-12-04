Donostia International Physics Center: Un cuarto de siglo a la vanguardia de la física

Un cuarto de siglo «dedicados a la ciencia, el conocimiento y su difusión social». El Donostia International Physics Center (DIPC) conmemora con una gala esta ... tarde a las 19.00 horas en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián los 25 años que han situado a Gipuzkoa y su capital a la vanguardia en el campo de la física y disciplinas afines. Un tiempo en el que los casi 5.000 investigadores de hasta 74 nacionalidades que han pasado por la institución han conseguido que un municipio de apenas 190.000 habitantes no sea conocido solo por su gastronomía o turismo, sino también como una «ciudad de ciencia».

Desde que el prestigioso físico Pedro Miguel Etxenike pronunciase esa famosa frase en aquel lejano año 2000, cualquier expectativa con el DIPC se ha quedado corta. Costó dar con la peculiar estructura organizativa –es una Fundación cuyo patronato está compuesto tanto por instituciones públicas como por empresas privadas– y tampoco fue sencillo dar con su nombre. Aunque el hecho de que arranque con 'Donostia' no es baladí y, a la postre, ha resultado ser una promoción excelente de la ciudad.

Los datos corroboran esta afirmación. La inversión en I+D ha experimentado un crecimiento interanual del 12,3% en 2024, hasta la cifra récord de 365,4 millones y ya representa un 3,7% del PIB de San Sebastián. Esto sitúa a la capital guipuzcoana en niveles comparables con los ecosistemas europeos más avanzados como Helsinki (3,8% del PIB) o Grenoble (3%) y por encima de la media vasca (2,2%) y guipuzcoana (2,6%), donde la inversión asciende a los 900 millones de euros. Además, cerca de 6.800 personas trabajan en empresas ligadas a la I+D en Donostia, según el Barómetro Económico 2024.

31 premios Nobel

Pero si por algo se ha caracterizado la trayectoria del Donostia International Physics Center durante este cuarto de siglo ha sido por sus visitantes, desde investigadores bisoños a los científicos más laureados. El centro ha recibido en este tiempo a un total de 31 premios Nobel que han participado en 62 eventos organizados por la institución. Todo ello sin dejar de lado el trabajo y la producción científica del día a día, lo que cuantitativamente se ha traducido en 6.855 publicaciones y 259.998 citas en 25 años de vida.

Internacionalización Casi 5.000 investigadores de 74 países han pasado por el DIPC durante estos 25 años de historia

Para conmemorar este hito, el DIPC celebra hoy una gala aniversario en el Victoria Eugenia de San Sebastián en la que se recorrerá la historia de la institución durante este tiempo y sus contribuciones al avance científico. La jornada contará con «actuaciones y momentos especiales», y la presencia, entre otros, del lehendakari Imanol Pradales; el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y el de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias.

La evolución que ha experimentado el DIPC en todos estos años ha hecho que sus instalaciones, ubicadas en un antiguo colegio en el campus de Ibaeta, se hayan quedado pequeñas y que, tras un cuarto de siglo, el centro vaya a extender sus fronteras con un nuevo edificio de 6.800 metros cuadrados que entrará en funcionamiento durante la primavera de 2026 y que le permitirá crecer en líneas de investigación y en actividad experimental.

Nuevo edificio

El inmueble, que se está ultimando junto a la actual sede, albergará diversos laboratorios, despachos y zonas de uso común, además de un auditorio para eventos y congresos científicos,.Está financiado por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco con una inversión de 18 millones de euros para la construcción propiamente dicha, y otros tres que irán destinados al equipamiento técnico y adecuación del edificio. Entre los proyectos de investigación que el Donostia International Physics Center desarrolla destacan los relativos a las tecnologías cuánticas, la supercomputación, la física de partículas, la física del estado sólido y nanociencia, así como la incipiente línea de investigación en neurofísica.

Futuro El centro ampliará sus fronteras con un nuevo inmueble para crecer en líneas de investigación

Las nuevas instalaciones nacen con la vocación de convertirse en un edificio emblemático que potencie la imagen del DIPC como centro de investigación en la vanguardia de la física. Gracias a la ampliación, el centro dirigido por Ricardo Díez Muiño pretende dar un salto cualitativo en su actividad científica, con una mayor diversificación de las líneas de investigación y una mayor actividad experimental, que algunos investigadores ahora tienen que hacer fuera de las instalaciones del DIPC a través de acuerdos con otras instituciones cercanas.