Las descargas eléctricas en Marte no vienen del cielo: el descubrimiento en el que participa la EHU La misión de la NASA Mars 2020 en la que participa la universidad vasca capta por primera vez el sonido de esos 'chispazos' en el planeta rojo, muy distintos a los que se producen en la Tierra

Imagen del rover Persevenance en una de sus maniobras en Marte el pasado mes de octubre.

A. Algaba Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:03 Comenta Compartir

Son una especie de 'chispazos', muy distintas a las contundentes relámpagos que se registran en la Tierra. Pero también producen un sonido, y gracias a eso, una misión en la que participa la Universidad del País Vasco (EHU) ha podido concluir que en Marte también se producen descargas eléctricas. Un equipo internacional en el que colaboran los científicos de la EHU Ricardo Hueso y Agustín Sánchez Lavega ha encontrado por primera vez esos fenómenos en la atmósfera de Marte. El descubrimiento, que publica la revista Nature, se ha producido al analizar los sonidos de la atmósfera del planeta rojo obtenidos por el rover Perseverance de la misión de la NASA Mars 2020.

Esa actividad eléctrica es, como decimos, muy diferente a la de la Tierra. «En la Tierra la electricidad atmosférica viene dominada por la acumulación de carga en nubes y tormentas y se descarga de manera violenta en forma de relámpagos. En Marte, la electricidad atmosférica es seca y se produce por choques de partículas de polvo en remolinos y tormentas de polvo, por lo que se producen descargas mucho más pequeñas que en la Tierra», explica Hueso.

Perseverance no solo ha grabado los sonidos de las descargas, sino también sus efectos electromagnéticos recogidos también por uno de los circuitos del micrófono. Gracias a sus sensores meteorológicos que constituyen la estación meteorológica MEDA, el equipo investigador ha podido determinar que estas descargas se producen cuando hay remolinos o tormentas de polvo. En el estudio se estima que estas descargas son de poca longitud (decenas de centímetros) en comparación con los relámpagos de centenares de metros que ocurren en las tormentas terrestres. Es decir, 'chispazos' en comparación con los potentes truenos de cualquier episodio tormentoso en nuestro planeta.

Ampliar Representación de la detección de descargas eléctricas en Marte.

Reducir riesgos en posteriores misiones

«Marte, con su tenue atmósfera de dióxido de carbono es un mundo frío, seco y polvoriento, en donde el viento es a veces muy intenso, sopla en ráfagas, y organiza torbellinos y burbujas ascendentes de polvo, y puede formar frentes de centenares de kilómetros de tormentas gigantescas que en ocasiones cubren de polvo todo el planeta. Así que esperamos que las hasta ahora elusivas descargas eléctricas sean muy abundantes cuando se dan estas condiciones ambientales», añade Agustín Sánchez Lavega.

El descubrimiento de este fenómeno 'triboelectricidad', dominada por choques entre partículas de polvo, abre nuevas puertas a la investigación de Marte. El polvo cargado electrostáticamente puede «levitar eléctricamente» y favorecer la formación de grandes tormentas de polvo en Marte. También puede adherirse a superficies, y puede acumular cargas importantes, por lo que constituye un factor de riesgo para misiones futuras tripuladas.

Además, las descargas eléctricas pueden tener un efecto en la química de la atmósfera, generando material oxidante que a largo plazo contribuye a eliminar sustancias orgánicas de la superficie y dificulta la búsqueda de evidencias de vida pasada en el planeta. En cualquier caso, «el estudio abre el campo a numerosas preguntas sobre los efectos de la electricidad natural en la atmósfera de Marte», concluyen los científicos de la EHU.

El rover Perseverance, el elemento fundamental de la misión Mars 2020, aterrizó en la región del cráter Jezero el 18 de febrero de 2021 con el objetivo de explorar dicha región y recoger muestras seleccionadas de la superficie de Marte. Esas muestras serán traídas a la Tierra en un futuro y servirán para buscar posibles indicios de vida pasada en el planeta rojo. Entre los instrumentos científicos de Perseverance, el rover está equipado con un micrófono asociado al instrumento Supercam y los sensores meteorológicos que constituyen la estación meteorológica MEDA. Dicha estación fue fabricada entre el Centro de Astrobiología de Madrid, el JPL en Estados Unidos y el Instituto de Meteorología Finlandés de Helsinki. Uno de los grupos de investigación integrantes del equipo científico de MEDA es el Grupo de Ciencias Planetarias de la Escuela de Ingeniería de Bilbao (EHU).

