Encuentran un fármaco que actúa contra una bacteria clave en el cáncer de estómago Arcivo AGENCIAS Lunes, 1 abril 2019, 08:08

Un medicamento que actualmente se está probando como agente quimiopreventivo para múltiples tipos de cáncer también actúa directamente sobre la bacteria 'Helicobacter pylori', que es la causa principal del cáncer gástrico, según han descubierto investigadores del Vanderbilt University Medical Center (Estados Unidos).

En su estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', han evidenciado que, además de su conocida capacidad para bloquear la producción de compuestos de crecimiento celular, el fármaco DFMO (difluorometilornitina) actúa directamente sobre 'H. pylori', lo que podría prevenir el cáncer de estómago, la tercera causa principal de muerte por cáncer en el mundo.

'H. pylori' infecta los estómagos de la mitad de la población humana, pero solo alrededor del 1 por ciento de los individuos infectados desarrollan cáncer de estómago. Aunque es posible tratar la infección para prevenir el tumor, no está claro a quién tratar. Además, el insecto puede estar confiriendo efectos beneficiosos: las enfermedades de reflujo esofágico, el asma y otros trastornos alérgicos ocurren con más frecuencia en personas que no están infectadas.

«La bacteria ha coevolucionado con los humanos durante al menos 60.000 años, probablemente más, y tratar de prevenir el cáncer de estómago eliminando la infección con el uso generalizado de antibióticos no es necesariamente una buena idea. Nuestro estudio sugiere que podría ser posible reducir la virulencia de las bacterias sin tener que eliminarlas. Es una forma especulativa e inusual de pensar en una infección, pero podría ser una estrategia interesante«, explica uno de los autores, Keith Wilson.

El investigador y su equipo anteriormente vincularon la producción de compuestos de crecimiento celular llamados poliaminas al desarrollo de cáncer de estómago en un modelo animal infectado con 'H. pylori'. Demostraron que el tratamiento de los animales con DFMO, que inhibe una enzima clave para la producción de poliaminas, previene el cáncer de estómago.

Para explorar más a fondo cómo funciona DFMO, recolectaron 'H. pylori' de animales infectados que habían sido tratados (o no) con DFMO. Utilizando una prueba in vitro, evaluaron la actividad de uno de los principales factores de virulencia de la bacteria, una proteína llamada CagA, que se 'inyecta' en las células epiteliales del estómago para contribuir a las vías de señalización oncogénicas.

«Lo que hemos probado es que las cepas bacterianas procedentes de animales tratados con DFMO han reducido la capacidad de trasladar este factor de virulencia a las células epiteliales«, argumentan. Los investigadores descubrieron que el tratamiento con DFMO, en animales o in vitro, causó mutaciones en el gen de 'H. pylori' que codifica CagY, parte de la maquinaria de translocación que 'inyecta' CagA en las células. Así, evidenciaron que los animales infectados con cepas de 'H. pylori' que contenían mutaciones en el gen CagY no desarrollaron cáncer de estómago.