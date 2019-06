CIC bioGUNE, entre los 100 mejores centros de investigación en biomedicina del mundo El ranking se basa en la cantidad y calidad de las publicaciones de los centros así como en el prestigio de los autores DV Domingo, 30 junio 2019, 08:40

CIC bioGUNE forma parte del TOP 100 mundial de centros de investigación sin ánimo de lucro en el ámbito de la biomedicina según el ranking elaborado por la prestigiosa revista científica Nature para el año 2019.

El centro se sitúa en el puesto 82 y comparte el TOP 100 con instituciones punteras de todo el mundocomo el Max Planck (Alemania), Scripps Research (Estados Unidos), HelmholtzAssociation of German Research Centres (Alemania), Francisc Crick Institute(Reino Unido), Leibniz Association (Alemania), Salk Institute for Biological Studies (Estados Unidos), HHMI Janelia Farm Research Campus (Estados Unidos), Fred Hutchinson Cancer Research Center (Estados Unidos), Wellcome Trust Sanger Institute (Reino Unido) o Barcelona Institute of Science and Technology (España), que ocupan los 10 primeros puestos de la clasificación.

El ranking 2019 se establece en función de una serie de parámetros que miden la cantidad y la calidad de las publicaciones de los centros, así como el prestigio y la influencia de los autores de cada centro en el periodo 2015-2018.

Desde su inauguración en 2005, los investigadores de CIC bioGUNE han publicado más de 1.000 artículos en revistas científicas que han sido citados más de 20.000 veces.

El Centro de Investigación bioGUNE, con sede en el Parque Científico Tecnológico de Bizkaia, es una organización de investigación biomédica que desarrolla investigación de vanguardia en la interfaz entre la biología estructural, molecular y celular, con especial atención en el estudio de las bases moleculares de la enfermedad, para ser utilizada en el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y terapias avanzadas. CIC bioGUNE está reconocido como 'Centro de Excelencia Severo Ochoa', el mayor reconocimiento de centros de excelencia en España. El centro es miembro del Basque Research and Technology Alliance (BRTA), consorcio público constituido en colaboración entre el Gobierno Vasco, el Grupo SPRI, las diputaciones Forales y los Centros deInvestigación Cooperativa y Centros Tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología e Innovación. El BRTA tiene el objetivo de asegurar una «dinámica de cooperación» que permita atender los futuros retos tecnológicos e industriales de Euskadi y mejorar su posicionamiento internacional e impacto.