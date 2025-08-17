Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La simetría corporal se asocia al éxito, un prejuicio a desterrar. J. Ferrero
El árbol de la ciencia

Belleza, formas y colores

Es cuestionable que la simetría corporal indique salud y buenos genes

Gurutz Linazasoro

Gurutz Linazasoro

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

A. A. Cooper, tercer conde de Shaftesbury, abanderó el buen gusto en el siglo XVIII. Decía que la belleza provenía de los objetos dotados de ... cualidades como armonía, orden, simetría, proporción y diseño. Hutcheson, contemporáneo suyo, afirmaba que el buen gusto se relacionaba con el equilibrio perfecto como el del número áureo 1,6180 cuya continuidad proporcional constituye la serie numérica de Fibonacci, presente en numerosas obras de arte como guía del canon de belleza. Para el filósofo D. Hume algo bello debía ser útil (la utilidad impregna también sus ideas sobre el entendimiento, la moralidad y la política). Muchos discreparán, pero el simple hecho de generar placer ya es útil.

