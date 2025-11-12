Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las ciberestafas se disparan y afectan a una veintena de guipuzcoanos de media cada día

Seguridad reforzará las comisarías con agentes especializados para favorecer una respuesta «rápida»

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:57

Comenta

Mensajes de tu sucursal bancaria solicitando un cambio de clave, una empresa de paquetería avisando de la entrega de un pedido, o un enlace que ... te lleva a una oferta irresistible. Aparentemente son interacciones rutinarias e inocentes, sin malicia alguna. Nada más lejos de la realidad, representan con cada vez más frecuencia un intento de estafa muy sofisticado. La ciberdelincuencia avanza al ritmo de la tecnología y las técnicas utilizadas pueden llegar a ser prácticamente imposibles de identificar. La última variante delictiva detectada por la Ertzaintza, por ejemplo, está basada en la elaboración de perfiles falsos de personalidades públicas desde los que ofrecen inversiones en criptomonedas fraudulentas.

