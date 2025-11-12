Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa

La ciberdelincuencia ya no es terreno exclusivo de expertos informáticos. Las nuevas herramientas y el anonimato en la red han convertido internet en un espacio ... fértil para estafas de todo tipo, desde fraudes con criptomonedas hasta el robo de credenciales empresariales. En Gipuzkoa, la Ertzaintza ha registrado un incremento alarmante de estos delitos: de poco más de dos mil casos en 2015 a más de seis mil en los primeros nueve meses de este año.

Los especialistas advierten de que las tácticas se perfeccionan con rapidez y que los engaños pueden resultar prácticamente indetectables. Desde falsos asesores financieros hasta ataques dirigidos a empresas mediante correos electrónicos manipulados, las modalidades de fraude digital se multiplican y afectan ya tanto a particulares como a compañías consolidadas. Estos son los ciberdelitos más comunes en nuestro territorio:

Crime as a service (crimen como servicio)

Consiste en subcontratar un servicio de ciberdelincuencia. Generalmente lo contratan grupos de delincuentes no expertos en este tipo de ataques. El ciberdelincuente consigue las credenciales de una persona o empresa y, en lugar de utilizarlas para realizar la estafa directamente, vende la credencial a otro individuo o grupo que la compra para llevar a cabo el ataque. Simboliza la democratización del cibercrimen, es decir, que gente sin conocimientos avanzados pueda practicarlo, algo que hace años era muy difícil.

Business Email Compromise (BEC)

Afecta a empresas. El ciberdelincuente consigue las credenciales de acceso a las plataformas de la compañía, por ejemplo el correo electrónico. Lo utiliza para conseguir información comercial crítica como contactos de confianza o información confidencial. También monitoriza los correos para interceptar las facturas que le interesan e interceptarlas para redirigir los pagos por transferencia electrónica. Así obtiene el delincuente la cantidad de dinero que se va a traspasar. En estos casos, se recomienda confirmar estas operaciones por teléfono.

Phishing

Uno de los ciberdelitos más frecuentes. Un 'hacker' se hace pasar por alguien de confianza como un familiar, un amigo o un compañero de trabajo. Envía un mensaje a la víctima para que pague una factura, abra un archivo adjunto o haga clic en un enlace. El usuario sigue las instrucciones y cae en la trampa. La supuesta factura puede llevar directamente a la cuenta del 'hacker' y el archivo puede instalar un virus que roba información delicada, como números de cuenta bancaria u otros datos personales. Se puede utilizar el phishing para muchos fines maliciosos, como el robo de identidad, el fraude con tarjetas de crédito, el robo de dinero o la extorsión.

Falso bróker

El autor del delito se hace pasar por un asesor de inversión en criptomonedas. Suelen contactar a través de anuncios en internet y solicitan una primera inversión de poca cantidad (inferior a 300 euros), de la que prometen que obtendrán beneficios. Es el primer cebo para incentivar a la víctima a realizar desembolsos de mayor cantidad. La víctima tiene acceso en tiempo real de la evolución de sus inversiones, pero cuando intenta recuperar sus beneficios, vuelven a solicitarle pagos. En este punto la víctima se da cuenta de que, en muchas ocasiones, esa inversión ni siquiera ha existido y se da cuenta de que ha sufrido una estafa.