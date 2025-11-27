China entra de lleno en Francia para hacerse con el 22% de FNAC: «Han entendido nuestras condiciones» El gigante de comercio electrónico JD.com acuerda con el Gobierno francés su entrada en la propiedad de FNAC, como segundo máximo accionista

Tras meses de rumores e informaciones al respecto, el grupo chino de comercio electrónico JD.com se prepara para convertirse en el segundo mayor accionista de Fnac Darty, la conocida cadena de distribución francesa que cuenta con cerca de 1.500 tiendas y presencia en hasta trece países europeos.

Un paso decisivo en su expansión por el Viejo Continente y que llega tras una serie de conversaciones con el Gobierno francés bajo la condición clara de que la participación de JD.com en Fnac «será estricatamente financiera» y no le otorgará ningún poder de decisión en la gestión de la empresa, después de que en las últimas fechas el desembarco de empresas extranjeras como Shein en París hayan provocado un aluvión de críticas sociales y comerciales.

«No somos un país que se cierre a la inversión extranjera, pero tenemos reglas claras», subrayó este miércoles el ministro de Economía galo, Roland Lescure, tras confirmar que el gigante asiático ha aceptado todos los requisitos impuestos por Bercy para poder entrar en el capital del grupo.

Así, uno de los puntos clave de la negociación ha sido el carácter «pasivo» que deberá tener el grupo chino como accionista. «Serán accionistas sin impacto en la gestión», recalcó el ministro Lescure, tras explicar que habían concienciado a la compañía sobre la importancia del grupo en el panorama cultural francés.

De esta manera, JD.com se hará con el 22% de las participaciones de Fnac mientras que desde el país vecino insisten en que los grandes almacenes dedicados a la vente de artículos culturales y tecnológicos mantendrá su gobernanza e influencia directa en las direcciones internas.

«Vendemos bienes culturales y en Francia somos especialmente vigilantes respecto a esta excepción cultural», recordó el ministro.

La entrada de JD.com se producirá a través de la adquisición del distribuidor alemán Ceconomy, que actualmente posee el 22% de Fnac Darty. Tras la operación, el gigante chino quedará solo por detrás del empresario checo Daniel Kretinsky, principal accionista con el 28% del capital.

