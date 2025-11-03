Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
EFE

ChatGPT y otras IA no saben distinguir entre lo que alguien cree y los hechos, según un nuevo estudio

No siempre reconocen la «verdad objetiva», lo que dificulta su aplicación en áreas como psicología, psiquiatría, medicina o jurídicas, alertan científicos de Stanford

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

La inteligencia artificial (IA) rige destinos al inmiscuirse en decisiones de medicina, derecho, ciencia, comunicación, ingeniería… Sin embargo, sus modelos de lenguaje, cruciales para sus ... deducciones y conclusiones, aún no saben distinguir cuándo las creencias que recogen son falsas, según un estudio realizado en la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos), lo que puede «llevar a diagnósticos erróneos, distorsionar juicios judiciales y amplificar la desinformación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  3. 3 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  4. 4 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  5. 5

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  10. 10

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ChatGPT y otras IA no saben distinguir entre lo que alguien cree y los hechos, según un nuevo estudio

ChatGPT y otras IA no saben distinguir entre lo que alguien cree y los hechos, según un nuevo estudio