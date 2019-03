El alcalde se cobra cuatro piezas Francisco Cordero, alcalde de El Cuervo, en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla. / J. M. SERRANO El regidor del municipio sevillano de El Cuervo (IU) cesa de sus funciones a todos los ediles de su partido después de que se negaran a votar, «por principios», una moción en favor de la caza. «Yo me debo a mi pueblo», dice él SUSANA ZAMORA Jueves, 21 marzo 2019, 13:58

La caza está en el punto de mira de aficionados y detractores. Miles de personas se echaron a la calle en 15 provincias españolas el pasado mes de febrero para reclamar la prohibición de una práctica que consideran «maltrato animal». Pero quienes la defienden argumentan que es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla al aire libre. Se agarran a los 187.000 puestos de trabajo que genera al año o los 614 millones que aporta a las arcas públicas. Pero, ante todo, esgrimen que es una «herramienta vital» para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas (favorece el control poblacional de las especies), y una actividad arraigada culturalmente «que contribuye al desarrollo económico del mundo rural».

Básicamente, esta es la esencia del primer informe de 'Impacto económico y social de la caza en España', en el que se basa la Federación Andaluza de Caza para pedir a los ayuntamientos que la respalden en su defensa de la actividad cinegética. La última administración local en sumarse a su causa ha sido la del municipio sevillano de El Cuervo, no sin antes desatar una profunda crisis de gobierno con consecuencias impredecibles a dos meses de unas elecciones municipales.

La negativa de los cuatro concejales del partido del alcalde (IU) a apoyar una moción de apoyo de la caza y el silvestrismo en Andalucía, «por ir en contra de nuestros principios», ha provocado un cataclismo en la política municipal. El alcalde de El Cuervo, Francisco Cordero, los cesó fulminantemente de todas sus funciones después de que estos ediles no asistieran al pleno del pasado jueves donde el regidor llevaba este asunto en el orden del día y era favorable a su aprobación. Pese a todo, la moción prosperó con su apoyo y los votos de los cinco concejales del PSOE y los tres del PP, que completan la corporación municipal.

«Lo honesto hubiera sido dar la cara y explicar a los ciudadanos por qué se oponían a este documento. Sin embargo, optaron por no asistir y eso me pareció el colmo, una enorme falta de respeto a quienes les pagan la nómina todos los meses», enfatiza Cordero. «Yo, en cambio, la defendí porque me debo a mis vecinos. Cuando me presenté a alcalde en las elecciones de 2015, me comprometí con todas las asociaciones de mi pueblo en que estaría siempre a su lado y voy a cumplir mi promesa hasta el último minuto», subraya.

Cordero explica que en el municipio hay dos colectivos de caza, «que meten mucho dinero», subraya el alcalde. «Arrastramos una alta tasa de paro y cuando llegan las fechas de caza hay mucha gente que vive de ella (ojeadores, hosteleros, gasolineras...) y eso alivia a las familias que lo están pasando mal. Si tengo que poner a mis vecinos por encima de las siglas, lo haré siempre. Pero resulta curioso que hay otros muchos ayuntamientos, como el de Los Palacios, donde también gobierna IU, y esta misma moción ha salido por unanimidad».

Para su todavía compañero de partido Jon Bejarano (ya exprimer teniente de alcalde y exdelegado de Urbanismo), la decisión de Francisco Cordero de cesarles es una muestra más de la «tiranía» con que gobierna. «Nos enteramos de que iba a llevar esta moción a pleno cuando vimos el orden del día de la comisión informativa donde se preparan los asuntos a tratar y al mismo tiempo que la oposición. Lo lógico hubiera sido hablarlo internamente antes. Aun así, le advertimos de que la retirase, de que estábamos en contra, pero le dio igual. Se jactaba de que tenía el apoyo de la oposición. Por eso, al no necesitarnos y hartos de que nos ningunease constantemente, decidimos ausentarnos en el pleno», aclara Bejarano. Justifica su postura «porque estoy en contra de cualquier maltrato animal por diversión». En su opinión, el alcalde está haciendo flaco favor a las siglas que representa y «miente» cuando dice que la caza deja beneficios. «El dinero de los cotos de caza va para los señoritos. Hay afición, pero no es un sector clave en nuestro pueblo», puntualiza.

Para este concejal, que conserva aún su acta (como los otros tres ediles cesados de IU) pero no tiene funciones en el gobierno local, se abre ahora un futuro incierto hasta los próximos comicios municipales del 26 de mayo. «La situación interna del partido es complicada, pero también para el pueblo. Cordero no ha sido capaz en cuatro años de llevar tres delegaciones y la alcaldía y ahora cree que puede llevarlo todo solo», lamenta Bejarano. Por su parte, el alcalde proclama que hará un esfuerzo y se «sacrificará» por su pueblo hasta las elecciones. Incluso, a punto de cumplir 61 años, está dispuesto a presentarse de nuevo si no hay nadie en su partido que lo haga «para que IU siga teniendo representación en El Cuervo».