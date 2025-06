El cartel que anunciará la Aste Nagusia de Bilbao gana con los colores de la ikurriña cambiados

La Aste Nagusia de Bilbao de 2025 ya tiene cartel, pero habrá que editarlo. La obra 'Camino a Bilbao' del diseñador Mario Larrinaga Mochales ha ... ganado el concurso convocado por el Ayuntamiento con una composición en la que aparece una ikurriña con los colores cambiados. La parte de la bandera que debía ser verde es roja y viceversa. El jurado no ha considerado que fuese un tema relevante a la hora de resolver la competición, pero el autor ha reconocido que se trata de un «fallo garrafal» que va a solventarse ahora porque las bases del certamen permiten que se realicen retoques. El autor se lleva un premio de 3.000 euros.

«Ni me he dado cuenta yo, ni se ha dado cuenta ni mi familia ni mis amigos antes de presentarlo», ha lamentado Larrinaga Mochales, un habitual en este certamen que ya ha ganado dos veces. Su propuesta se convirtió en el cartel de la Semana Grande en 2019 y en 2024. «Sería más fácil decir que no soy de Bilbao, pero vivo ahí enfrente. Reconozco que es un error que llevo cometiendo toda la vida, son errores que soy incapaz de corregir».

En total, el certamen ha reunido 222 propuestas. De Bilbao se han presentado 72; de otros puntos de Euskadi, 72; del resto del país, 59; y las 19 restantes, de otros países diferentes. La elección se ha realizado mediante un sistema mixto: la ciudadanía ha podido aportar su visión de forma online a través de la web del Ayuntamiento o de manera presencial en el centro municipal de Abando. Camino a Bilbao' ha recibido el 43,77% de los votos.

«Es una obra que conecta con el espíritu de nuestra Semana Grande: inclusiva, diversa y abierta al mundo», ha destacado la concejala de Fiestas. Itziar Urtasun ha formado parte del jurado junto los concejales Asier Abaunza y Garazi Perea, la directora de la Sala Rekalde, Alicia Fernández, el miembro de Bilbao Arte Alberto Salcedo, la responsable de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Susana Alaguero, el periodista Andoni Calvo y la representante de Bilboko Konpartsak Loreta Urea. En esta edición, además, han contado con la colaboración del doctor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, Borja Sanz, y de la diseñadora Alba Gutierrez como asesores sobre el uso de la Inteligencia Artificial.