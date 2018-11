La carta viral de un veterinario a los «asesinos» que colocan trampas para perros en parques «Hoy he tenido que ver cómo un niño de 10 años lloraba sin cesar y salía de la clínica totalmente destrozado porque su perra había ingerido carne con clavos en el parque, mientras él mismo la paseaba», es una de las impactantes frases del escrito EL DIARIO VASCO Jueves, 22 noviembre 2018, 09:41

«Hoy he tenido que ver cómo un niño de 10 años lloraba sin cesar y salía de la clínica totalmente destrozado porque su perra había ingerido carne con clavos en el parque, mientras él mismo la paseaba». Así comienza la carta de un veterinario que se ha vuelto viral en las redes sociales, tras ser publicado en Facebook por la asociación Salvando Vidas.

El veterinario acompaña su demoledor texto con una imagen y una radiografía y de los clavos que tragó el can. «No matas a un perro, matas a ese niño que lo quiere como a un hermano, matas a toda la familia que tiene detrás, a sus conocidos que ven cómo sufren, y a los veterinarios que no han podido hacer nada para salvarlo», denuncia.

Otro pasaje impactante del escrito es: «No conoces a ese niño ni la vida de mierda que ha tenido, ni las dificultades por las que esta pasando esa madre soltera que lo está criando sola. Ese perro era su único apoyo. No los conoces de nada y les has destrozado la vida a todos». «Tú que tanto odias a los animales -prosigue-, y te crees mejor que ellos, una vez más demuestras lo miserable que puede ser un ser humano, hasta donde alcanza el odio y la locura».