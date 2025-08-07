La carretera del campus de la Universidad de Navarra de Pamplona se cerrará de forma permanente el 19 de agosto

La carretera que atraviesa el campus de la Universidad de Navarra en Pamplona, en el tramo comprendido entre las rotondas con la calle Esquíroz y ... la prolongación de Fuente del Hierro, se cerrará definitivamente el próximo 19 de agosto. El incremento de los accidentes registrados en la zona, y su gravedad, ha llevado a esta clausura, que implica también el cierre de los accesos a los aparcamientos de la Universidad de Navarra desde esa misma carretera.

Según ha explicado el consistorio pamplonés, la carretera se va a cerrar con elementos tipo new jersey y la correspondiente señalización. Solo podrán circular en determinadas direcciones vehículos expresamente autorizados, como los de emergencias y servicios. La medida obedece al creciente tráfico en la zona, que se ha incrementado en 1.814 vehículos por día en los últimos diez años, con una intensidad media de 9 vehículos por minuto y unos 5.000 por día. Entre los años 2020 y 2025, se han contabilizado 135 accidentes, de los que 54 son directamente atribuibles a la estrechez de la vía.

El cierre va a impedir atravesar la carretera de la Universidad desde el barrio de Azpilagaña hasta la avenida de Aróstegui, por lo que desde el Ayuntamiento de Pamplona se propone como alternativa, en los tránsitos interurbanos, la A-15 o Ronda Oeste, y para los tránsitos urbanos, la avenida de Navarra. Ambas vías sí reúnen las condiciones adecuadas para soportar el tráfico de vehículos.

Solo vehículos autorizados

La carretera que atraviesa el campus entre la rotonda de la calle Fuente del Hierro y la rotonda de la calle Esquíroz, paralela al río Sadar, será a partir de ahora Zona de Acceso Controlado (ZAC) y el tráfico de esta carretera, de propiedad municipal, estará restringido a vehículos autorizados (emergencias, servicios, proveedores o personas con movilidad reducida). Los accesos los vigila, a través de cámaras de seguridad recientemente instaladas, el Ayuntamiento de Pamplona.

Con el cierre del tramo de la carretera del campus, permanece abierto al tráfico el vial desde la rotonda en la ronda de Azpilagaña hasta la rotonda del Polideportivo, siendo de un único sentido en esa dirección. Para dirigirse hacia Pamplona, hay que subir por la calle Esquíroz. En el otro extremo, desde la avenida de Aróstegui se puede acceder hacia el campus, pero hay que girar a la izquierda en la confluencia con la prolongación de Fuente del Hierro.