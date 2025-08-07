Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La carretera del campus de la Universidad de Navarra en Pamplona se cerrará de forma permanente el 19 de agosto Unav

La carretera del campus de la Universidad de Navarra de Pamplona se cerrará de forma permanente el 19 de agosto

El incremento de los accidentes registrados en la zona ha llevado a esta clausura, que implica también el cierre de los accesos a los aparcamientos desde esa misma carretera

DV

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:05

La carretera que atraviesa el campus de la Universidad de Navarra en Pamplona, en el tramo comprendido entre las rotondas con la calle Esquíroz y ... la prolongación de Fuente del Hierro, se cerrará definitivamente el próximo 19 de agosto. El incremento de los accidentes registrados en la zona, y su gravedad, ha llevado a esta clausura, que implica también el cierre de los accesos a los aparcamientos de la Universidad de Navarra desde esa misma carretera.

